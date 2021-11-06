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Названы ошибки, которые испортят куриное мясо: не делайте так

Автор: Тетяна Самарук

Чтобы курятина дольше содержала в себе полезных веществ, нужно правильно ее уметь приготовить. Однако, это может сделать не каждая хозяйка и обычно допускает множество ошибок.

Об этом пишет EatThis.

Как нельзя готовить курятину

Так, солить или добавлять маринады к куриному филе лучше перед приготовлением. В частности, у специй есть время хорошо проникнуть внутрь курицы и насытить ее вкусом. А перед жаркой курятину лучше обернуть в муке, ведь тогда оно впитает лишнюю влагу. Вследствие этого будет золотистая корочка.

Кроме того, если готовить филейку неравномерной толщины, то в результате будет неравномерно приготовлена курятина. Она получится сухой и даже подгорелой

Также, если готовить замороженное филе, то оно получится на 100% сухим и резиновым. К тому же используя такой способ приготовления, вы потеряете вдвое больше времени.

Как выбрать курятину

В первую очередь, перед тем как покупать курицу необходимо сосредоточить свое внимание на ее цвете. Свежая курятина должна иметь нежно-розовый оттенок. В случае, если курица несколько раз была в морозильнике, то она обретает немного сероватый оттенок или же будет иметь пятна.

Такая курица имеет непривлекательный вид, а также не имеет хороших вкусовых черт. И еще поднимите крылышки и ножки, кожа в этих местах не должна быть нарушена.

Ранее мы сообщали, что кулинар дал рецепт классических блинов с курицей с секретным ингредиентом.

Также мы писали, что кулинар рассказал, как быстро и просто приготовить вкусную лазанью с курицей.

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