RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Названо помилки, які зіпсують куряче м'ясо: не робіть так

Автор: Тетяна Самарук

Аби курятина довше містила в собі корисні речовини, потрібно правильно її вміти приготувати. Однак, це може зробити не кожна господиня і зазвичай припускається безліч помилок.

Про це пише EatThis.

Як не можна готувати курятину

Так, солити чи додавати маринади до курячого філе краще перед приготуванням. Зокрема, у спецій є час добре проникнути всередину курки та наситити її смаком. А перед смаженням курятину краще обгорнути у борошні, адже тоді воно вбере зайву вологу. Внаслідок цього буде золотиста скоринка.

Окрім того, якщо готувати філейку нерівномірної товщини, то в результаті буде нерівномірно приготовлена курятина. Вона вийде сухою та навіть підгорілою.

Також, якщо готувати заморожене філе, то воно вийде на 100% сухим і гумовим. До того ж використовуючи такий спосіб приготування, ви втратите вдвічі більше часу.

Як вибрати курятину

В першу чергу, перед тим як купувати курку необхідно зосередити свою увагу на її кольорі. Свіжа курятина повинна мати ніжно-рожевий відтінок. У разі, якщо курка кілька разів була в морозильнику, то вона знаходить трохи сіруватий відтінок або ж матиме плями.

Така курка має непривабливий вигляд, а також не має хороших смакових рис. І ще підніміть, крильця і ніжки, шкіра в цих місцях не повинна бути порушена.

Раніше ми повідомляли, що кулінар дав рецепт класичних млинців з куркою з секретним інгредієнтом.

Також ми писали, що кулінар розповів, як швидко і просто приготувати смачну лазанью з куркою.

Читайте РБК-Україна в Google News
курица