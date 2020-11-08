Названы неявные симптомы гипертонии: в этих случаях точно нужно к врачу

Гипертонию часто называют "тихим убийцей", и не без оснований: это состояние дает почти не имеет симптомов, пока не спровоцирует серьезное сердечно-сосудистое событие, такое как сердечный приступ или инсульт, в лучшем случае - приступ высокого давления. Неявные симптомы, которые назвала ведущий американский врач, опубликовали в журнале Everyday Health.

"Высокое кровяное давление является главной контролируемой причиной сердечных заболеваний, сердечной недостаточности, инсульта и терминальной стадии почечной недостаточности, а также вносит значительный вклад в заболеваемость и смертность людей с диабетом", - говорит Рэнди Векслер, доктор медицинских наук, доцент кафедры клинической семейной медицины Университета штата Огайо в Колумбусе.

Чаще всего признаков гипертонии вообще нет. Обычно люди случайно обнаруживают, что у них высокое кровяное давление, говорит доктор Векслер. Они идут к врачу, чтобы пройти медосмотр - проверяют боли в спине, диагностируют кашель или простуду и с удивлением обнаруживают, что у них высокое кровяное давление. Очень редко, говорит Векслер, люди имеют признаки гипертонии и посещают врача специально, чтобы проверить, нет ли у них гипертонии.

Но симптомы высокого кровяного давления могут появиться, когда состояние становится тяжелым в течение длительного периода времени. Когда кровяное давление опасно высокое, говорит Векслер, с ним нужно бороться немедленно.

Неявные симптомы гипертонии:

Чувство растерянности или другие неврологические симптомы. Носовое кровотечение. Усталость. Затуманенное зрение. Боль в груди. Ненормальное сердцебиение.

Эти типы симптомов указывают на то, что тяжелая стадия гипертонии существует достаточно долго, чтобы сердце, мозг, почки или глаза получили какой-то тип повреждения. Хотя высокое кровяное давление может быть одной из основных причин, основное внимание уделяется сначала непосредственному событию, а затем долгосрочному лечению гипертонии для дальнейшего предотвращения инсультов, сердечных приступов и других заболеваний.

Напомним, что ранее были названы дешевые и натуральные добавки для снижения давления в домашних условиях. Их всего две, и они абсолютно безопасные.

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