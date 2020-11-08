Названі неявні симптоми гіпертонії: у цих випадках точно треба до лікаря

Гіпертонія не має симптомів на ранніх стадіях захворювання
Гіпертонію часто називають "тихим вбивцею", і не без підстав: цей стан дає майже не має симптомів, поки не спровокує серйозну серцево-судинну подію, таку як серцевий напад або інсульт, в кращому випадку - напад високого тиску. Неявні симптоми, які назвала провідний американський лікар, опублікували в журналі Everyday Health.
"Високий кров'яний тиск є головною контрольованою причиною серцевих захворювань, серцевої недостатності, інсульту та термінальної стадії ниркової недостатності, а також робить значний внесок у захворюваність і смертність людей з діабетом", - говорить Ренді Векслер, доктор медичних наук, доцент кафедри клінічної сімейної медицини Університету штату Огайо в Колумбусі
Найчастіше ознак гіпертонії взагалі немає. Зазвичай люди випадково виявляють, що у них високий кров'яний тиск, говорить доктор Векслер. Вони йдуть до лікаря, щоб пройти медогляд - перевіряють болі в спині, діагностують кашель або застуду і з подивом виявляють, що у них високий кров'яний тиск. Дуже рідко, каже Векслер, люди мають ознаки гіпертонії та відвідують лікаря спеціально, щоб перевірити, чи немає у них гіпертонії.
Але симптоми високого кров'яного тиску можуть з'явитися, коли стан стає важким протягом тривалого періоду часу. Коли кров'яний тиск небезпечно високий, каже Векслер, з ним потрібно боротися негайно.
Неявні симптоми гіпертонії:
Ці типи симптомів вказують на те, що важка стадія гіпертонії існує досить довго, щоб серце, мозок, нирки або очі отримали якийсь тип пошкодження. Хоча високий кров'яний тиск може бути однією з основних причин, основна увага приділяється спочатку безпосередній події, а потім довгостроковому лікуванню гіпертонії для подальшого запобігання інсультів, серцевих нападів та інших захворювань.
Нагадаємо, що раніше були названі дешеві та натуральні добавки для зниження тиску в домашніх умовах. Їх всього дві, і вони абсолютно безпечні.
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