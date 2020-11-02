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Названы дешевые и натуральные добавки, для снижения давления в домашних условиях

Понедельник 02 ноября 2020 23:51
Названы дешевые и натуральные добавки, для снижения давления в домашних условиях
Как снизить давление в домашних условиях (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Кровяное давление можно регулировать диетой

Повышение кровяного давления в большинстве своем – следствие обострения гипертонии. Чтобы избавиться от негативных последствий этого состояния, его нужно предупредить. Ученые и врачи составили список недорогих и доступных продуктов и добавок, которые смогут позитивно повлиять на лечение гипертонии и снизить кровяное давление. Об этом сообщает Express.

Употребление нездоровой пищи или недостаточно регулярные физические упражнения могут повысить ваши шансы заболеть гипертонией. Но вы можете снизить риск развития этого состояния, принимая определенные добавки, утверждают ученые. Считается, что одним из самых эффективных средств от гипертонии является чеснок. На втором месте – кальций в сочетании с витамином D.

"Чеснок использовался в качестве мочегонного и кровоостанавливающего средства. Чеснок может улучшить циркуляцию крови в вашем организме. Таким образом, имеет смысл, что добавление чесночных добавок в ваш рацион может снизить как систолическое, так и диастолическое артериальное давление. Чесночные добавки и сырой чеснок могут быть использованы для лечения высокого кровяного давления", – говорят исследователи.

Вы также можете снизить свое кровяное давление, потребляя кальций. Организм использует кальций, чтобы избавиться от избытка натрия, регулируя при этом расширение и построение кровеносных сосудов. Регулярный прием добавок с кальцием может снизить ваше кровяное давление на целых 2,1 / 2,6 мм рт. ст.

Названы дешевые и натуральные добавки, для снижения давления в домашних условиях

В каких продуктах содержится кальций (фото: instagram.com)

Если вы решили принимать добавки с кальцием, вам следует подумать о приеме капсул, которые сочетаются с витамином D, чтобы улучшить усвоение.

При этом медики отмечают. Обычно человек распознает наличие гипертензии только во время обострения. Малоизвестные симптомы начинающейся гипертонии включают сильные головные боли и необъяснимое головокружение.

Перед тем, как начать принимать добавки, стоит проконсультироваться с лечащим врачом.

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