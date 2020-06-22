Названы напитки, которыми нельзя утолять жажду: будет поражение почек и обезвоживание

Ученые назвали напитки, которыми ни в коем случае нельзя утолять жажду в жаркое время. Речь идет о всевозможных сладких напитках - от газировки, кофе с сахаром до фруктового сока, в который часто щедро добавляют глюкозу.

Исследователи из США пришли к выводу, что злоупотребление такими напитками может привести к тому, что обезвоживание организма усилится, а работа почек будет нарушена. Результаты экспериментов были опубликованы в научном журнале American Journal of Physiology.

Так, после ряда тестов выяснилось, что группа, употреблявшая напитки с добавлением фруктозы и глюкозы, страдала от обезвоживания и поражения почек.

Кроме того, увлечение сладкими напитками может привести к еще одной серьезной проблеме нашего времени - ожирению.

Ранее специалисты рассказали, что есть и пить, чтобы оставаться здоровыми и чувствовать себя хорошо. Интересно, что одной из рекомендаций является добавить в воду немножко соли, если потоотделение слишком сильное.

Ученые также назвали самый вредный молочный напиток для детей, который нужно исключить из рациона, несмотря даже на то, что малыши его очень любят.

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