Названі напої, якими не можна втамовувати спрагу: буде ураження нирок і зневоднення

Напої, якими не можна втамовувати спрагу (фото: pixabay)

Вчені розповіли, що деякі напої не можна пити у спеку

Вчені назвали напої, якими ні в якому разі не можна втамовувати спрагу в спекотний час. Мова йде про усілякі солодкі напої - від газованої води, кави з цукром до фруктового соку, в який часто щедро додають глюкозу.

Дослідники з США прийшли до висновку, що зловживання такими напоями може призвести до того, що зневоднення організму посилиться, а робота нирок буде порушена. Результати експериментів були опубліковані в науковому журналі American Journal of Physiology.

Так, після низки тестів з'ясувалося, що група, яка вживала напої з додаванням фруктози і глюкози, страждала від зневоднення і ураження нирок.

Крім того, захоплення солодкими напоями може призвести до ще однієї серйозної проблеми нашого часу - ожиріння.

Раніше фахівці розповіли, що їсти й пити, щоб залишатися здоровими й відчувати себе добре. Цікаво, що однією з рекомендацій є додати у воду трішки солі, якщо занадто сильне потовиділення.

Вчені також назвали найшкідливіший молочний напій для дітей, який потрібно виключити з раціону, незважаючи навіть на те, що малюки його дуже люблять.

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Автор: Styler