Названы лучшие вузы Украины: кто в топ-10 (фото)

Всего было оценено более 31 тысячи вузов во всем мире, среди которых - 313 украинских.

В первую десятку отечественных университетов вошли:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко; занял 1538 место.

КНУ (фото: univ.kiev.ua)

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"; на 1538 месте.

Киевская политехника (фото: kpi.ua)

Сумской государственный университет; на 1837 месте.

Сумской государственный университет (фото: sumdu.edu.ua)

Национальный авиационный университет; на 1909 месте.

НАУ (фото: nau.edu.ua)

Харьковский национальный университет радиоэлектроники; на 1936 месте.

ХНУР (фото: nure.ua)

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина; на 2451 месте.

ХНУ им. имени В.Н. Каразина (фото: univer.kharkov.ua)

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"; на 2514 месте.

Харьковский политехнический (фото: kpi.kharkov.ua)

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины; на 2611 месте.

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (фото: nubip.edu.ua)

Национальный университет "Львовская политехника"; на 2898 месте.

Львовская политехника (фото: lpnu.ua)

Национальный технический университет "Днепровская политехника"; на 3099 месте.

Днепровская политехника (фото: nmu.org.ua)

Топ-10 лучших вузов Украины (фото: скрин webometrics.info)

Первое место среди всех вузов мира в рейтинге досталось Гарвардскому университету.

За ним следуют еще три американские учебные заведения: Стэндфордский университет, Массачусетский Институт Технологий и Калифорнийский университет в Беркли, а замыкает пятерку британский вуз - Оксфордский университет.

Справка: инициатива Webometrics была основана исследовательской группой Cybermetrics Lab, которая принадлежит Высшему совету по научным исследованиям (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas - CSIC), крупнейшему научно-исследовательскому учреждению Испании.

Также в МОН напомнили, что в рейтинг лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии на 2022 год вошел 41 университет Украины.