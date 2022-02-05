Названы лучшие вузы Украины: кто в топ-10 (фото)

Обнародован обновленный рейтинг топовых университетов Украины, которые вошли в список лучших заведений высшего образования в мире по версии Ranking Web of Universities (Webometrics), представленном в январе Национальным исследовательским советом Испании.
Об этом передали в пресс-службе министерства образования и науки Украины.
Всего было оценено более 31 тысячи вузов во всем мире, среди которых - 313 украинских.
В первую десятку отечественных университетов вошли:
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко; занял 1538 место.
КНУ (фото: univ.kiev.ua)
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"; на 1538 месте.
Киевская политехника (фото: kpi.ua)
Сумской государственный университет; на 1837 месте.
Сумской государственный университет (фото: sumdu.edu.ua)
Национальный авиационный университет; на 1909 месте.
НАУ (фото: nau.edu.ua)
Харьковский национальный университет радиоэлектроники; на 1936 месте.
ХНУР (фото: nure.ua)
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина; на 2451 месте.
ХНУ им. имени В.Н. Каразина (фото: univer.kharkov.ua)
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"; на 2514 месте.
Харьковский политехнический (фото: kpi.kharkov.ua)
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины; на 2611 месте.
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (фото: nubip.edu.ua)
Национальный университет "Львовская политехника"; на 2898 месте.
Львовская политехника (фото: lpnu.ua)
Национальный технический университет "Днепровская политехника"; на 3099 месте.
Днепровская политехника (фото: nmu.org.ua)
Топ-10 лучших вузов Украины (фото: скрин webometrics.info)
Первое место среди всех вузов мира в рейтинге досталось Гарвардскому университету.
За ним следуют еще три американские учебные заведения: Стэндфордский университет, Массачусетский Институт Технологий и Калифорнийский университет в Беркли, а замыкает пятерку британский вуз - Оксфордский университет.
Справка: инициатива Webometrics была основана исследовательской группой Cybermetrics Lab, которая принадлежит Высшему совету по научным исследованиям (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas - CSIC), крупнейшему научно-исследовательскому учреждению Испании.
Также в МОН напомнили, что в рейтинг лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии на 2022 год вошел 41 университет Украины.
Ранее сообщалось, что в сентябре в список лучших университетов мира в рейтинге журнала Times Higher Education попали десять украинских вузов.