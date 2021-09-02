Десять вузов Украины попали в рейтинг лучших в мире: какие именно и почему (фото)
Десять украинских вузов попали в список лучших университетов мира в новом рейтинге журнала Times Higher Education, который составляется ежегодно. Всего в топ "Times Higher Education World University Rankings 2022" вошли более 1,6 тысячи высших учебных заведений из 99 стран.
Об этом 2 сентября передали в пресс-службе министерства образования и науки Украины.
Первое место в рейтинге досталось Оксфордскому университету в Великобритании, "серебро" разделили между собой Калифорнийский технологический институт и Гарвардский университет в США.
В МОН Украины уточнили, что рейтинг Times Higher Education основывается на 13 тщательно выверенных показателях эффективности, которые измеряют результаты деятельности учреждения в таких сферах:
- преподавание,
- исследования,
- передача знаний,
- международные перспективы.
Всего же при составлении списка издание проанализировало более 108 миллионов цитирований в более чем 14,4 миллионах научных публикаций почти 22 тысяч ученых во всем мире. И вот в результате в престижный рейтинг попали десять вузов в Украине: три заведения в Харькове, по два в Киеве и Львове, по одному в Сумах, Днепре и Черновцах.
Среди мировых образовательных учреждений они расположились на таких позициях:
Сумской государственный университет - 501 - 600 место;
Сумской государственный университет (фото: s.dou.ua)
Национальный университет "Львовская политехника" - 601 - 800 место;
Львовская политехника (фото: lpnu.ua)
Харьковский национальный университет радиоэлектроники - 1001 - 1200 место;
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (фото: nure.ua)
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара - 1201+ место;
ДНУ им. Гончара (фото: euroosvita.net)
Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 1201+ место;
ЛНУ им. Франко (фото: lnu.edu.ua)
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 1201+ место;
ХПИ (фото: kpi.kharkov.ua)
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 1201+ место;
КПИ (фото: kpi.ua)
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 1201+ место;
Красный корпус КНУ им. Шевченко (фото: wikimedia.org by Владимир Бондарь)
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина - 1201+ место;
ХНУ им. Каразина (фото: kharkovgo.com)
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича - 1201+ место;
Черновицкий университет также считается "визиткой" города (фото: yes-chernivtsi.com.ua)
Напомним, перед этим украинские университеты вошли в список лучших в мире в 2020 году - вузы попали в авторитетный рейтинг QS World University Rankings. Речь идет о шести вузах в таких городах, как Киев, Харьков, Львов и Сумы.