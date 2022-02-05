Названі найкращі виші України: хто в топ-10 (фото)

Оприлюднено оновлений рейтинг топових університетів України, які увійшли до списку кращих закладів вищої освіти у світі за версією Ranking Web of Universities (Webometrics), представленому в січні Національною дослідницькою радою Іспанії.
Про це передали в прес-службі міністерства освіти і науки України.
Всього було оцінено понад 31 тисячу вишів у всьому світі, серед яких - 313 українських.
До першої десятки вітчизняних університетів увійшли:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка; посів 1538 місце.
КНУ (фото: univ.kiev.ua)
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"; на 1538 місці.
Київська політехніка (фото: kpi.ua)
Сумський державний університет; на 1837 місці.
Сумський державний університет (фото: sumdu.edu.ua)
Національний авіаційний університет; на 1909 місці.
НАУ (фото: nau.edu.ua)
Харківський національний університет радіоелектроніки; на 1936 місці.
ХНУР (фото: nure.ua)
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; на 2451 місці.
ХНУ ім. імені В.Н. Каразіна (фото: univer.kharkov.ua)
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"; на 2514 місці.
Харківський політехнічний (фото: kpi.kharkov.ua)
Національний університет біоресурсів і природокористування України; на 2611 місці.
Національний університет біоресурсів і природокористування України (фото: nubip.edu.ua)
Національний університет "Львівська політехніка"; на 2898 місці.
Львівська політехніка (фото: lpnu.ua)
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"; на 3099 місці.
Дніпровська політехніка (фото: nmu.org.ua)
Топ-10 кращих вишів України (фото: скрін webometrics.info)
Перше місце серед усіх вишів світу в рейтингу дісталося Гарвардському університету.
За ним слідують ще три американські навчальні заклади: Стендфордський університет, Массачусетський інститут технологій і Каліфорнійський університет в Берклі, а замикає п'ятірку британський виш - Оксфордський університет.
Довідка: ініціатива Webometrics було започатковано дослідницькою групою Cybermetrics Lab, яка належить до Вищої ради з наукових досліджень (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas – CSIC), найбільшої науково-дослідної установи Іспанії.
Також у МОН нагадали, що до рейтингу кращих університетів країн Європи та Середньої Азії, що розвиваються, на 2022 рік увійшов 41 університет України.
Раніше повідомлялося, що у вересні до списку кращих університетів світу в рейтингу журналу Times Higher Education потрапили десять українських вишів.