Названы лидеры YouTube-рейтинга среди команд УПЛ

В летнее и зимнее межсезонье ничто не выручает любителей футбола так, как YouTube! Здесь осуществляются трансляции контрольных матчей наших клубов, здесь раздаются интервью и размещаются новостные сюжеты из тренировочных лагерей.

Но как распределяется внимание публики? "Футбольный клуб" собрал информацию о посещаемости YouTube-аккаунтов украинских клубов, и вот что из нее вытекает…

Киевское "Динамо" - самый активный из участников УПЛ по версии этой платформы. Так, по состоянию на 20 июля за сборами и спаррингами бело-синих более-менее регулярно наблюдают 300 тыс подписчиков их официального аккаунта.

За последние 30 дней размещенные на нем видеоматериалы - прямые трансляции, обзоры матчей, интервью и прочие сюжеты - были просмотрены свыше 3 млн 800 тыс раз! В среднем - это около 125 тыс просмотров за день.

Даже если предположить, что каждый поклонник киевлян отсматривает по два видео в день, и в этом случае ежедневная аудитория динамовского канала составляет около 60 тыс человек! Для украинской премьер-лиги это очень солидная и абсолютно рекордная цифра. Тем более - без каких-либо накруток.

Для сравнения - все остальные 15 участников УПЛ вместе взятые накопили чуть большую подписную базу (около 330 тыс), однако серьезно уступают динамовцам по общему количеству просмотров (около 3 млн).

Вторым по посещаемости в YouTube остается "Шахтер", у которого 170 тыс подписчиков и чуть более 2 млн просмотров. Оставшиеся 14 клубов сообща не выдерживают конкуренции и с ним, собрав на всех за эти же 30 дней менее миллиона просмотров (силами около 160 тыс подписчиков).

Дальнейшее расслоение носит не столь демонстративный характер, хотя лидерство "Вереса", не в первый раз поднявшегося в элитный дивизион из Первой лиги, очевидно. Как оказалось, прописанный в Ровно клуб ведет весьма активную сетевую жизнь, в чем несложно убедиться, посетив его YouTube-аккаунт. Здесь футбольная текучка и вправду не замирает.

Много или мало для возродившегося из пепла представителя областного центра 20 тыс подписчиков? Это в 15 раз меньше, чем у 29-кратных чемпионов Украины и СССР, и в 8,5 меньше, чем у располагающего несопоставимо большим бюджетом "Шахтера"… Но по этой части опередить "Верес" покуда смог лишь "Рух", у которого около 29 тыс подписок.

Зато на без малого 90 тыс просмотров видеопродукции львовян номинальные ровенчане могут ответить в 2,5 раза большим охватом своей публики. Это к вопросу об общей эффективности и результативности работы - при условии, что все "по чесноку" и без прочего баловства.

У кого совсем не ладится, не дружится с картинкой на YouTube, так это у "Мариуполя", тихо затаившегося в межсезонье. Он и по подписчикам (1 890), и по просмотрам (1 565) - явный аутсайдер. Правда, не абсолютный. Еще хуже на летнем видео-поприще выступила "Десна" - у нее чуть больше 800 случайных просмотров при базе в 7 670 подписчиков.

И не мудрено. Два месяца аккаунт черниговчан не обновлялся вовсе. Что косвенно свидетельствует только об одном: будущее "Десны" до последнего времени действительно пребывало под большим вопросом.

Что ж, будем наблюдать за ее настоящим, как и за активностью других клубов по ходу стартующего в четверг сезона. К слову, первой вступит в него "Ворскла", о своем сетевом возвращении в еврокубки покуда тоже помалкивающая. Разумеется, на клубной YouTube-страничке.

Итак, много это или мало - около 7 млн просмотров в YouTube для 600 тыс подписчиков 16 клубов УПЛ?.

Например, на аккаунт "Барселоны", например, подписано около 12 млн человек, которые за те же 30 дней накликали 24,5 млн просмотров. Но "Барса" - мировой лидер среди футбольных клубов (с двукратным перевесом над "Реалом" по обоим параметрам).

А вот у ближайшего соперника "Шахтера" по квалификации Лиги чемпионов - вице-чемпиона Бельгии "Генка" показатели куда скромнее: 76,5 тыс просмотров при 45,4 тыс подписчиков.

У еврокубкового оппонента "Ворсклы" - финского клуба КуПС за тот же период 18 тыс просмотров YouTube и 3 тыс верных фанов.