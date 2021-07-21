Названі лідери YouTube-рейтингу серед команд УПЛ

У літнє і зимове міжсезоння ніщо не рятує любителів футболу так, як YouTube! Тут здійснюються трансляції контрольних матчів наших клубів, тут лунають інтерв'ю і розміщуються новинні сюжети з тренувальних таборів.

Але як розподіляється увагу публіки? "Футбольний клуб" зібрав інформацію про відвідуваність YouTube-акаунтів українських клубів, і ось що з неї випливає ...

Київське "Динамо" - найактивніший з учасників УПЛ за версією цієї платформи. Так, за станом на 20 липня за зборами та спарингами біло-синіх більш-менш регулярно спостерігають 300 тис передплатників їх офіційного аккаунту.

За останні 30 днів розміщені на ньому відеоматеріали - прямі трансляції, огляди матчів, інтерв'ю та інші сюжети - були переглянуті понад 3 млн 800 тис разів! В середньому - це близько 125 тис переглядів за день.

Навіть якщо припустити, що кожен шанувальник киян відсматрює по два відео в день, і в цьому випадку щоденна аудиторія динамівського каналу становить близько 60 тис людей! Для української прем'єр-ліги це дуже солідна і абсолютно рекордна цифра. Тим більше - без будь-яких накруток.

Для порівняння - всі інші 15 учасників УПЛ разом узяті накопичили трохи більшу передплатну базу (близько 330 тис), проте серйозно поступаються динамівцям за загальною кількістю переглядів (близько 3 млн).

Другим за відвідуваністю в YouTube залишається "Шахтар", у якого 170 тис передплатників і трохи більше 2 млн переглядів. Решта 14 клубів спільно не витримують конкуренції і з ним, зібравши на всіх за ці ж 30 днів менше мільйона переглядів (силами близько 160 тис передплатників).

Подальше розшарування носить не настільки демонстративний характер, хоча лідерство "Вереса", що не в перший раз піднявся в елітний дивізіон з Першої ліги, очевидно. Як виявилося, прописаний в Рівному клуб веде дуже активну мережеву життя, в чому неважко переконатися, відвідавши його YouTube-аккаунт. Тут футбольна текучка і справді не завмирає.

Багато чи мало для представника обласного центру 20 тис передплатників? Це в 15 разів менше, ніж у 29-кратних чемпіонів України і СРСР, і в 8,5 менше, ніж у своєму розпорядженні незрівнянно більшим бюджетом "Шахтаря" ... Але по цій частині випередити "Верес" поки зміг лише "Рух", у якого близько 29 тис підписок.

Зате на без малого 90 тис переглядів відеопродукції львів'ян номінальні рівняни можуть відповісти в 2,5 рази більшим охопленням своєї публіки. Це до питання про загальну ефективність і результативність роботи - за умови, що всі "по чесноку" і без інших пустощів.

У кого зовсім не ладиться, не дружити з картинкою на YouTube, так це у "Маріуполя", що тихо зачаївся в міжсезоння. Він і по передплатникам (1 890), і по результатам пошуку (1 565) - явний аутсайдер. Правда, не абсолютний. Ще гірше на літньому відео-терені виступила "Десна" - у неї трохи більше 800 випадкових переглядів при базі в 7 670 передплатників.

І не дивно. Два місяці аккаунт чернігівців не оновлювався зовсім. Що побічно свідчить тільки про одне: майбутнє "Десни" до останнього часу дійсно перебувало під великим питанням.

Що ж, будемо спостерігати за її справжнім, як і за активністю інших клубів по ходу стартує в четвер сезону. До речі, першою вступить в ньому "Ворскла", яка про своє мережеве повернення в єврокубки поки теж мовчить. Зрозуміло, на клубній YouTube-сторінці.

Отже, багато це чи мало - близько 7 млн ​​переглядів в YouTube для 600 тис передплатників 16 клубів УПЛ?

Наприклад, на аккаунт "Барселони", наприклад, підписано близько 12 млн людей, які за ті ж 30 днів накликали 24,5 млн переглядів. Але "Барса" - світовий лідер серед футбольних клубів (з дворазовою перевагою над "Реалом" по обох параметрах).

А ось у найближчого суперника "Шахтаря" по кваліфікації Ліги чемпіонів - віце-чемпіона Бельгії "Генка" показники значно скромніші: 76,5 тис переглядів за 45,4 тис передплатників.