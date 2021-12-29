Названы лайфхаки, которые помогут дольше хранить продукты в доме

Во время новогодних праздников с увеличением еды в доме также возрастает количество пищевых отходов. Довольно часто мы не можем все съесть сразу, и потом продукты портятся, и мы их выбрасываем.
Ознакомьтесь с советами издания The Sun, которые помогут выбрасывать гораздо меньше еды.
Как правильно хранить продукты
Помидоры никогда не следует хранить в холодильнике, это может повлиять на их текстуру и ослабить вкус.
Мы стараемся хранить все овощи вместе, но картофель и лук никогда не следует хранить вместе.
Морковь можно хранить в холодильнике в банке с водой, так она продержится дольше и останется хрустящей.
Травы следует хранить, как цветы в воде, чтобы они оставались свежими.
Обернув бананы фольгой, можно замедлить их созревание на несколько дней.
Яблоки хранятся дольше в холодильнике, а не при комнатной температуре.
Оберните сыр вощеной бумагой или бумагой из пчелиного воска. Подойдет пластиковая упаковка, но она может сделать запах неприятным.
Морозильник - это не только для хранения мяса, многие другие продукты, такие как молоко, яйца, мука и зелень, также можно заморозить.
В праздники бросайте любые остатки, такие как лук, морковь, стебли грибов, зубчики чеснока, стебли трав и сельдерей, в пакет для заморозки. Эти оставшиеся ингредиенты превратятся в восхитительный бульон, а не будут выброшены в мусор.
По данным экспертов, около 20% всех пищевых отходов связаны со сроками годности.