Названі лайфхаки, які допоможуть довше зберігати продукти вдома

Під час новорічних свят зі збільшенням їжі у будинку також зростає кількість харчових відходів. Досить часто ми не можемо все з'їсти відразу, а потім продукти псуються, і ми їх викидаємо.

Ознайомтеся з порадами видання The Sun , які допоможуть викидати набагато менше їжі.

Як правильно зберігати продукти

Помідори ніколи не слід зберігати в холодильнику, це може вплинути на їх текстуру і послабити смак.

Ми намагаємося зберігати всі овочі разом, але картоплю і цибулю ніколи не слід зберігати разом.

Моркву можна зберігати в холодильнику в банку з водою, так вона протримається довше і залишиться хрусткою.

Трави слід зберігати, як квіти у воді, щоб вони залишалися свіжими.

Обернувши банани фольгою, можна уповільнити їх дозрівання на кілька днів.

Яблука зберігаються довше в холодильнику, а не при кімнатній температурі.

Оберніть сир вощеним папером або папером з бджолиного воску. Підійде пластикова упаковка, але вона може зробити запах неприємним.

Морозильник - це не тільки для зберігання м'яса, багато інших продуктів, такі як молоко, яйця, борошно і зелень, також можна заморозити.

У свята кидайте будь-які залишки, такі як цибуля, морква, стебла грибів, зубчики часнику, стебла трав і селера, в пакет для заморозки. Ці інгредієнти, які залишились, перетворяться на чудовий бульйон, а не будуть викинуті в сміття.

За даними експертів, близько 20% всіх харчових відходів пов'язані з термінами придатності.