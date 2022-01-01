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Названы лайфхаки, которые помогут бесплатно получить лучший номер в отеле

Автор: Татьяна Самарук

Все путешественники знают, что если в отеле есть свободные номера, то гостям могут предложить лучшую комнату абсолютно бесплатно. Однако, такие предложения делают не всем.

Об этом пишет The Sun.

Владелец бутик-отеля Джеймс Маршалл рассказал, каким именно путешественникам с радостью улучшат условия проживания. Отмечается, что для этого нужно соответствовать нескольким критериям.

Заезжайте в подходящее время

Улучшения лучше просить позже - после обеда или ближе к вечеру.

"Если вы попросите повысить категорию номера слишком рано, в отеле могут отказать, потому что у них еще будут шансы продать пустые комнаты", – говорит Джеймс Маршал.

Узнайте, какие комнаты доступны

Эксперт советует узнать о том, какие номера свободны перед тем, как попросите об улучшении. Для этого можно проверить сайт отеля или другие сервисы для бронирования.

В частности, если доступных комнат осталось всего несколько, шансов на лучший номер немного.

Будьте вежливыми

Часто персонал отеля имеет дело с разными людьми. Поэтому они всегда будут рады встретить, пообщаться и помочь вежливому и любезному человеку.

Также нужно позаботиться об опрятном внешнем виде, даже если вы только что преодолели большой путь.

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