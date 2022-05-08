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Названы правильные пропорции хлеба и лука для сочных котлет: запомните их!

Фото: Названы идеальные пропорции хлеба и лука для сочных котлет (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Добиться идеального вкуса котлет не всегда бывает просто. Здесь очень важно соблюдать правильные пропорции фарша, хлеба и лука.

Как нажарить вкусных котлет, читайте ниже в нашем материале Styler.

Как рассказывают эксперты, чтобы нажарить вдоволь котлет для семьи, будет достаточно 500 граммов фарша.

На такое количество нам понадобится 200 граммов хлеба и 90-100 граммов лука. Именно это и будет нашей "формулой котлет".

Хлеб стоит брать не свежий, а черствый или даже подсохший

Вымочите его предварительно в молоке или воде, и смешайте с мясной основой на ваш вкус: свинина, курица, ассорти и тому подобное.

За счет этого компонента в составе фарша, котлеты получаются нежными, пышными и вкусными. Однако не переборщите с хлебом, иначе котлеты получатся пресными.

Лук сделает фарш сочным

Добавьте в котлеты 90-100 граммов лука, чтобы они получились сочными. Больше не надо, иначе вкус будет слишком "луковым".

Добавьте соль, перец, хорошенько отбейте и обжарьте с обеих сторон. Наши идеальные котлеты готовы!

Ранее мы писали, что шеф-повар назвал ошибки при готовке курицы, которые безнадежно испортят ее вкус.

Также сообщалось, какие ошибки испортят домашнюю пиццу даже из лучших ингредиентов.

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