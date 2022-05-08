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Названо правильні пропорції хліба та цибулі для соковитих котлет: запам'ятайте їх!

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Неділя 08 травня 2022 15:35
Названо правильні пропорції хліба та цибулі для соковитих котлет: запам'ятайте їх! Фото: Названо ідеальні пропорції хліба та цибулі для соковитих котлет (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Домогтися ідеального смаку котлет не завжди буває просто. Тут дуже важливими є дотримуватися правильних пропорції фаршу, хліба та цибулі.

Як насмажити найсмачніших котлет - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Як розповідають експерти, аби насмажити вдосталь котлет для родини, буде достатньо 500 грамів фаршу.

На таку кількість нам знадобиться 200 грамів хліба і 90-100 грамів цибулі. Саме це й буде нашою "формулою котлет".

Хліб варто брати не свіжий, а черствий або навіть підсохлий

Вимочіть його попередньо в молоці або воді, і змішайте з м'ясною основою на ваш смак: свинина, курка, асорті тощо.

За рахунок цього компоненту в складі фаршу, котлети виходять ніжними, пишними і смачними. Однак не переборщіть з хлібом, інакше котлети вийдуть прісними.

Цибуля зробить фарш соковитим

Додайте в котлети 90-100 грамів цибулі, аби вони вийшли соковитими. Більше не треба, інакше смак буде занадто "цибулевим".

Додайте сіль, перець, гарненько відбийте і обсмажте з обох боків. Наші ідеальні котлети готові!

Раніше ми писали, що шеф-кухар назвав помилки при готуванні курки, які безнадійно зіпсують її смак.

Також повідомлялося, які помилки зіпсують домашню піцу навіть з найкращих інгредієнтів.

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