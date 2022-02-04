Названы группы крови с самым сильным иммунитетом: не боятся вирусов и инфекций

Недавнее исследование ученых показало, что группы крови действительно влияют на способность организма вырабатывать интерферон при попадании в организм вирусной инфекции. А это напрямую связано с защитной функцией иммунной системы.

Интерфероны – это белки, которые выделяют клетки организма при попадании вирусов, бактерий и низкомолекулярных органических соединений.

У людей с I и III группами крови исследования показали средние результаты. Организм человека с такими группами крови способен выработать 80% и 91% соответственно. Это значит, что такие люди защищены от тяжелых последствий вирусных инфекций и других заболеваний, где нужна хорошая реакция иммунной системы. В том числе и от последствий коронавируса.

У обладателей II группы крови шансов обойтись без серьезных последствий при заболевании вирусными инфекциями намного меньше – всего 40%. Более половины людей с такой группой крови склонны к осложнениям после болезней.

Кроме того, такие люди более склонны к другим заболеваниям и чаще болеют простудами, гриппом и тяжелее переносят любые воспалительные процессы в организме.

Самыми сильными, по словам ученых, оказались люди с IV группой крови. У 92% добровольцев было обнаружено, что интерферон вырабатывается в нужном объеме для защиты организма. А порой даже и в избыточном количестве.

Именно с такой группой крови люди более стойкие к вирусным инфекциям и лучше всех защищены от тяжелых последствий и осложнений.