Названі групи крові з найсильнішим імунітетом: не бояться вірусів та інфекцій

Недавнє дослідження вчених показало, що групи крові дійсно впливають на здатність організму виробляти інтерферон при попаданні в організм вірусної інфекції. А це безпосередньо пов'язано із захисною функцією імунної системи.

Інтерферони - це білки, які виділяють клітини організму при попаданні вірусів, бактерій і низькомолекулярних органічних сполук.

У людей з I та III групами крові дослідження показали середні результати. Організм людини з такими групами крові здатний виробити 80% і 91% відповідно. Це означає, що такі люди захищені від важких наслідків вірусних інфекцій та інших захворювань, де потрібна хороша реакція імунної системи. У тому числі й від наслідків коронавірусу.

У володарів II групи крові шансів обійтися без серйозних наслідків при захворюванні вірусними інфекціями набагато менше – всього 40%. Більше половини людей з такою групою крові схильні до ускладнень після хвороб.

Крім того, такі люди більш схильні до інших захворювань і частіше хворіють на застуди, грипом і важче переносять будь-які запальні процеси в організмі.

Найсильнішими, за словами вчених, виявилися люди з IV групою крові. У 92% добровольців було виявлено, що інтерферон виробляється в потрібному обсязі для захисту організму. А часом навіть і в надмірній кількості.

Саме з такою групою крові люди більш стійкі до вірусних інфекцій і краще за всіх захищені від важких наслідків і ускладнень.