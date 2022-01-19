ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ученые выяснили, какая группа крови наиболее склонна к нервным срывам и депрессиям

Новина українською →
Среда 19 января 2022 10:49
Ученые выяснили, какая группа крови наиболее склонна к нервным срывам и депрессиям Фото: Какая группа крови более склонна к нервным срывам (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Ученые выяснили, что обладатели одной из четырех групп крови более склонны к нервным срывам, депрессиям, чем остальные.

Об этом пишет MK со ссылкой на исследования, опубликованные в научном журнале JAMA Psychiatry.

Как оказалось, ваш тип крови может оказывать влияние не только на физическое состояние, но и на эмоциональное.

Исследователи Гарвардского университета говорят, что люди с наиболее редкой, четвертой группой крови АВ(IV) более подвержены нервным срывам, но не только. Также они имеют склонность к заболеваниям сердца и сосудов.

Это касается как положительного, так и отрицательного резус-факторов

В то же время сочетание четвертой группы и отрицательного резус-фактора наиболее опасно. Для таких людей, по мнению исследователей, риск развития слабоумия с возрастом оценивается в 82%.

Ученые также выяснили, что люди с этим типом крови чаще других жалуются на дискомфорт и депрессию, чувствуют себя несчастными.

Группы крови по распространенности

Ученые из Стенфордской школы медицины (Stanford School of Medicine), США, отмечают, что различные группы крови являются более или менее распространенными и распределяются таким образом:

  • группа 0 аb (I), резус положительный: 37,4%;
  • группа 0 аb (I), резус отрицательный: 6,6%;
  • группа Аb (II), резус положительный: 35,7%;
  • группа Аb (II), резус отрицательный: 6,3%;
  • группа Ва (III), резус положительный: 8,5%;
  • группа Ва (III) резус отрицательный: 1,5%;
  • группа АВ (IV), резус положительный: 3,4%;
  • группа АВ (IV), резус отрицательный: 0,6%.

Ранее ученые также выяснили, люди с какой группой крови менее всего склонны к онкологическим заболеваниям.

Также врач рассказала, что случится с организмом, если часто есть бананы, и не вредно ли это для здоровья.

Читайте РБК-Украина в Google News
Группа крови
LITE
Гормональный упадок: нутрициолог рассказала, почему опасно худеть на соках и смузи
Гормональный упадок: нутрициолог рассказала, почему опасно худеть на соках и смузи