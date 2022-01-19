Ученые выяснили, какая группа крови наиболее склонна к нервным срывам и депрессиям

Ученые выяснили, что обладатели одной из четырех групп крови более склонны к нервным срывам, депрессиям, чем остальные.

Об этом пишет MK со ссылкой на исследования, опубликованные в научном журнале JAMA Psychiatry.

Как оказалось, ваш тип крови может оказывать влияние не только на физическое состояние, но и на эмоциональное.

Исследователи Гарвардского университета говорят, что люди с наиболее редкой, четвертой группой крови АВ(IV) более подвержены нервным срывам, но не только. Также они имеют склонность к заболеваниям сердца и сосудов.

Это касается как положительного, так и отрицательного резус-факторов

В то же время сочетание четвертой группы и отрицательного резус-фактора наиболее опасно. Для таких людей, по мнению исследователей, риск развития слабоумия с возрастом оценивается в 82%.

Ученые также выяснили, что люди с этим типом крови чаще других жалуются на дискомфорт и депрессию, чувствуют себя несчастными.

Группы крови по распространенности

Ученые из Стенфордской школы медицины (Stanford School of Medicine), США, отмечают, что различные группы крови являются более или менее распространенными и распределяются таким образом: