Ученые выяснили, какая группа крови наиболее склонна к нервным срывам и депрессиям
Ученые выяснили, что обладатели одной из четырех групп крови более склонны к нервным срывам, депрессиям, чем остальные.
Об этом пишет MK со ссылкой на исследования, опубликованные в научном журнале JAMA Psychiatry.
Как оказалось, ваш тип крови может оказывать влияние не только на физическое состояние, но и на эмоциональное.
Исследователи Гарвардского университета говорят, что люди с наиболее редкой, четвертой группой крови АВ(IV) более подвержены нервным срывам, но не только. Также они имеют склонность к заболеваниям сердца и сосудов.
Это касается как положительного, так и отрицательного резус-факторов
В то же время сочетание четвертой группы и отрицательного резус-фактора наиболее опасно. Для таких людей, по мнению исследователей, риск развития слабоумия с возрастом оценивается в 82%.
Ученые также выяснили, что люди с этим типом крови чаще других жалуются на дискомфорт и депрессию, чувствуют себя несчастными.
Группы крови по распространенности
Ученые из Стенфордской школы медицины (Stanford School of Medicine), США, отмечают, что различные группы крови являются более или менее распространенными и распределяются таким образом:
- группа 0 аb (I), резус положительный: 37,4%;
- группа 0 аb (I), резус отрицательный: 6,6%;
- группа Аb (II), резус положительный: 35,7%;
- группа Аb (II), резус отрицательный: 6,3%;
- группа Ва (III), резус положительный: 8,5%;
- группа Ва (III) резус отрицательный: 1,5%;
- группа АВ (IV), резус положительный: 3,4%;
- группа АВ (IV), резус отрицательный: 0,6%.
Ранее ученые также выяснили, люди с какой группой крови менее всего склонны к онкологическим заболеваниям.
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