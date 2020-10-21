Названі гриби, які категорично не можна маринувати

Які гриби не можна маринувати (фото: pixabay)

Фахівці розповіли, які гриби краще солити, а які - маринувати

Сезон грибів цього року радує українців. Але після "тихого полювання" виникає питання обробки і заготівлі дарів лісу, і способів існує дуже багато. Гриби можна маринувати, солити, сушити і заморожувати.

Але консервувати можна не всі гриби, кажуть фахівці за якістю харчування, пише kubnews.

Маринувати краще всього білі, підосичники, підберезники, моховики (польські), маслюки, рижики, опеньки, лисички, печериці та гливи. Краще всього підійдуть для цієї мети молоді гриби.

Фахівці радять не змішувати сорти. Бажано, щоб всі гриби були більш або менш однакового розміру, якщо потрібно - розріжте на частини. Так гриби краще проваряться.

Ні в якому разі не можна використовувати для консервації недоварені гриби, тоді ви зіпсуєте всю заготовку - вони просто закиснуть.

Вода для відварювання повинна бути трохи пересоленою. Щоб гриби не потемніли, додайте лимонної кислоти.

Засолювати краще грузді, рижики, вовнянки, сироїжки та лисички. З сироїжок краще зняти шкірку, а темні гриби обдати окропом, потім промити в холодній воді.

Солити гриби можна і "на сиру", і за допомогою гарячої обробки, тобто варіння. Однак недосвідченим грибникам в сирому вигляді солити гриби експерт не рекомендує: великий ризик щось зробити не так. Завжди краще проварити гриби протягом 15 хвилин.

Щоб додати гостроту смаку, можна додати коріння і листя хрону. Це до того ж захистить гриби від скисання. А якщо додати листя дуба або вишні, гриби будуть хрустіти.

Для засолювання категорично не можна використовувати оцинкований посуд або глиняні горщики. В ідеалі - це дерев'яна бочка, але підійде емальована і скляний посуд.

Раніше українцям розповіли про найкорисніший гриб, який по харчовим властивостям дорівнює м'ясу і навіть може його замінити.

Крім того, експерти розповіли, як не отруїтися грибами. Адже навіть їстівні можуть бути небезпечними.