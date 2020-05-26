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Названы ягоды, которые нормализируют давление: но в свежем виде - яд

STYLERЖизнь    26.05.2020 - 06:48
Названы ягоды, которые нормализируют давление: но в свежем виде - яд
Ягоды годжи очень полезны тем, кто страдает от перепадов давления (фото: pixabay.com)

Сушеные ягоды годжи богаты антиоксидантами

Диетологи рассказали, что популярные сейчас ягоды годжи очень полезны тем людям, которые страдают от перепадов давления. Единственное, что нужно знать - нужно брать только сушеные ягоды, а не свежие, так как последние являются ядом.

Ягоды содержат много видов витаминов, в том числе веществ, которые омолаживают и замедляют старение человеческого организма. Они содержат 21 минерал, 18 аминокислот, витамины С и группы В, незаменимые аминокислоты.

Этот продукт защищает клетки нашего организма от преждевременного старения, нормализуют давление, способствуют снижению содержания холестерина в крови. Также они способствуют нормализации памяти.

Как правильно употреблять ягоды годжи

В пищу употребляются сушеные ягоды, они кисло-сладкого вкуса. Надо начинать с половины ложки в день, запивая водой. Ягоды годжи богаты клетчаткой. Они разбухают при размачивании и после их употребления долго не хочется есть.

Вы можете увеличивать потребление ягод до 2 ложек в день. В сутки можно до 50 граммов. Также некоторые заваривают чай из годжи.

Кстати, годжи сужают сосуды и разжижают кровь, то есть если у вас проблемы с давлением, не ешьте их очень много. Лучше всего употреблять суперфуд на завтрак, так как они обладают тонизирующими свойствами.

Как мы ранее писали, диетолог раскрыла секреты правильного употребления жидкости. Специалист рассказала, как "напоить" организм на клеточном уровне.

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Автор: Мария Соловей

Теги Новости Украины ягоды
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