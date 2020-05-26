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Названі ягоди, які нормалізують тиск: але в свіжому вигляді - отрута

STYLERЖиття    26.05.2020 - 06:48
Названі ягоди, які нормалізують тиск: але в свіжому вигляді - отрута
Ягоди годжі дуже корисні тим, хто страждає від перепадів тиску (фото: pixabay.com)

Сушені ягоди годжі багаті антиоксидантами

Дієтологи розповіли, що популярні зараз ягоди годжі дуже корисні тим людям, які страждають від перепадів тиску. Єдине, що потрібно знати - потрібно брати тільки сушені ягоди, а не свіжі, через те, що останні є отрутою.

Ягоди містять багато видів вітамінів, у тому числі речовин, які омолоджують і уповільнюють старіння людського організму. Вони містять 21 мінерал, 18 амінокислот, вітаміни С і групи В, незамінні амінокислоти.

Цей продукт захищає клітини нашого організму від передчасного старіння, нормалізують тиск, сприяють зниженню вмісту холестерину в крові. Також вони сприяють нормалізації пам'яті.

Як правильно вживати ягоди годжі

В їжу вживаються сушені ягоди, вони кисло-солодкого смаку. Треба починати з половини ложки на день, запиваючи водою. Ягоди годжі багаті клітковиною. Вони розбухають при розмочуванні і після їх вживання довго не хочеться їсти.

Ви можете збільшувати споживання ягід до 2 ложок в день. У добу можна до 50 грамів. Також деякі заварюють чай з годжі.

До речі, годжі звужують судини і розріджують кров, тобто якщо у вас проблеми з тиском, не їжте їх дуже багато. Найкраще вживати суперфуд на сніданок, через те, що вони володіють тонізуючими властивостями.

Як ми раніше писали, дієтолог розкрила секрети правильного вживання рідини. Фахівець розповіла, як "напоїти" організм на клітинному рівні.

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Автор: Марія Соловей

Теги Новини України ягоды
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