Названі ягоди, які нормалізують тиск: але в свіжому вигляді - отрута

Ягоди годжі дуже корисні тим, хто страждає від перепадів тиску (фото: pixabay.com)

Сушені ягоди годжі багаті антиоксидантами

Дієтологи розповіли, що популярні зараз ягоди годжі дуже корисні тим людям, які страждають від перепадів тиску. Єдине, що потрібно знати - потрібно брати тільки сушені ягоди, а не свіжі, через те, що останні є отрутою.

Ягоди містять багато видів вітамінів, у тому числі речовин, які омолоджують і уповільнюють старіння людського організму. Вони містять 21 мінерал, 18 амінокислот, вітаміни С і групи В, незамінні амінокислоти.

Цей продукт захищає клітини нашого організму від передчасного старіння, нормалізують тиск, сприяють зниженню вмісту холестерину в крові. Також вони сприяють нормалізації пам'яті.

Як правильно вживати ягоди годжі

В їжу вживаються сушені ягоди, вони кисло-солодкого смаку. Треба починати з половини ложки на день, запиваючи водою. Ягоди годжі багаті клітковиною. Вони розбухають при розмочуванні і після їх вживання довго не хочеться їсти.

Ви можете збільшувати споживання ягід до 2 ложок в день. У добу можна до 50 грамів. Також деякі заварюють чай з годжі.

До речі, годжі звужують судини і розріджують кров, тобто якщо у вас проблеми з тиском, не їжте їх дуже багато. Найкраще вживати суперфуд на сніданок, через те, що вони володіють тонізуючими властивостями.

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Автор: Марія Соловей