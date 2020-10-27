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Названі головні ознаки прослушки смартфона

Вівторок 27 жовтня 2020 08:10
Названі головні ознаки прослушки смартфона
Як дізнатися, що телефон прослуховують (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Фахівці розповіли, як зрозуміти, що з вашим телефоном відбувається недобре

Експерт розповів, як визначити, що ваш смартфон можуть прослуховувати. Які ознаки і збої в роботі телефону повинні вас насторожити - читайте в матеріалі Styler.

Так, за словами фахівця в сфері IT, Павла М'ясоєдова, існує кілька тривожних сигналів, які можуть свідчити, що за вашим життям стежать, пише gazeta.

Ознаками прослушки можуть бути:

  • швидка розрядка акумулятора,
  • перегрів гаджета,
  • мимовільне включення і виключення телефону.

Запобігти стеженню за вами з боку шахраїв допоможе зміна самого гаджета, установка нової сім-карти, зміна паролів, електронної пошти (яка підв'язана під ваш пристрій).

Якщо ж ви виявили в телефоні програми, які точно не встановлювали, видаліть їх негайно.

М'ясоєдов каже, якщо ваш телефон "слухають" родичі, то вони зможуть знову отримати доступ і встановити шпигунське програмне забезпечення.

Раніше ми писали, що названий найбільш потужний смартфон у світі, і стали відомі ціни на нього в Україні.

Також повідомлялося, як уникнути перегріву вашого телефону, коли на вулиці дуже жарко.

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