Названы главные ошибки в использовании мультиварки, из-за которых блюда выходят невкусными

Готовка в мультиварке - сэкономит ваши силы, время и накормит всю семью вкусной и полезной едой. Однако здесь немало нюансов, которые стоит помнить.
Читайте ниже в материале Styler как нельзя использовать мультиварку.
Все зависит от блюда, которое вы готовите. Если вы тушите, то быстрый режим "жарки" пересушит и испортит ваше блюдо.
Читайте внимательно инструкцию перед тем, как готовить.
В мультиварке нет нужды часто открывать крышку, перемешивать продукты. От этого лишь падает температура и нарушается процесс термообработки.
Если вы любите вареную кожуру - пожалуйста. В противном случае, лучше готовить без нее, ведь в мультиварке кожура точно не зажарится.
Если в рецепте говорится, что нужно добавить приправу, добавлять ее лучше ближе к концу готовки. Если приправлять блюдо раньше, специи потеряют вкус и аромат, блюдо может быть пересоленным из-за лишней жидкости.
После готовки блюда с выраженным ароматом (мясных со специями, рыбных), надо хорошо вымывать все детали, в том числе клапаны для выпуска пара. Если этого не делать, то, например, манная каша может иметь аромат плова, и наоборот.
Особенно, если вы варите молочную кашу, или варенье. Содержимое чаши мультиварки поднимется и может выливаться через клапан и заливать электронные внутренности мультиварки. Из-за чего она сломается.
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