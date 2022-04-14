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Названі головні помилки у використанні мультиварки, через які страви виходять несмачними

Фото: Названі головні помилки у використанні мультиварки (slowjuice.nl)
Автор: Світлана Мащенко

Готування в мультиварці - зекономить ваші сили, час і нагодує всю родину смачною і корисною їжею. Проте тут чимало нюансів, які варто пам'ятати.

Читайте нижче в матеріалі Styler, як не можна використовувати мультиварку.

Вибір неправильного режиму

Все залежить від страви, яку ви готуєте. Якщо ви тушкуєте, то швидкий режим "смаження" пересушить і зіпсує вашу страву.

Читайте уважно інструкцію перед тим, як готувати.

Ви часто відкриваєте кришку

В мультиварці нема потреби часто відкривати кришку, перемішувати продукти. Від цього лише падає температура і порушується процес термообробки.

Приготування курки зі шкірою

Якщо ви любите варену шкірку - будь ласка. В іншому випадку, краще готувати без неї, адже в мультиварці шкірка точно не засмажиться.

Несвоєчасне додавання приправи

Якщо в рецепті говориться, що потрібно додати приправу, додавати її краще ближче до кінця готування. Якщо приправляти страву раніше, спеції втратять смак і аромат, страва може бути пересоленою через зайву рідину.

Неправильне миття мультиварки

Після готування страви з вираженим ароматом (м'ясних зі спеціями, рибних), треба добре вимивати всі деталі, в тому числі клапани для випуску пару. Якщо цього не робити, то, наприклад, манна каша може мати аромат плову, і навпаки.

Наливати багато води і закривати клапан

Особливо, якщо ви варите молочну кашу, або варення. Вміст чаші мультиварки підніметься і може виливатися через клапан і заливати електронні нутрощі мультиварки. Через що вона зламається.

Раніше ми писали про український овоч, який назвали суперпродуктом, що допоможе людству вижити.

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мультиварка