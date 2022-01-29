Названы благоприятные и неблагоприятные дни в феврале 2022: учтите эти даты для своих планов

Календарь благоприятных и неудачных дней на февраль 2022 года позволит вам выбрать нужную дату для важных мероприятий, свиданий, похода на собеседование.
Разные фазы Луны способны создать соответствующее настроение дня, которое будет влиять на поведение людей.
Какие дни будут в феврале удачными, а какие неблагоприятными и даже опасными, рассказали в Afisha.bigmir.
1 февраля наступит Новолуние. Это явление пройдет под знаком Водолея. В этот день люди будут стремиться к внутренней свободе и независимости.
День станет удачным для прощения старых обид, начинаний, запуска проектов и анализа ошибок прошлого.
Со 2 по 15 февраля Луна будет расти
16 февраля – Полнолуние. Оно произойдет под знаком Льва. Настроение у многих людей будет приподнятое, будет ощущаться прилив сил и желание что-то создавать новое.
Но астрологи предупреждают, что есть риск ошибок и принятия неверных или неадекватных решений.
С 17 по 28 февраля – убывающая Луна.
Благоприятные дни могут принести удачу в запланированных делах, на мероприятиях, собеседованиях. Встречи будут удачны, свидания позитивные, а подписания договоров принесут прибыль.
Самые удачные дни: 1, 2, 11, 12, 15, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 28
Для решительных действий стоит выбрать: 2, 4, 9, 13, 19, 20
В такие дни может усиливаться эмоциональность, раздражительность, напряженность. Не стоит на эти дни планировать важные события, встречи, подписание документов и различные нововведения.
Нельзя в такие дни подаваться соблазнам и провокациям, стоит избегать выяснения отношений, конфликтов и интриг.
Самые опасные дни: 16 и 26
Следует проявить осторожность: 2, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 18, 23, 26
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