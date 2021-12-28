Названы альтернативные новогодние фильмы для хорошего вечера

"Новая рождественская сказка"

Данная картина представляет собой современную адаптацию повести "Рождественская песнь" Чарльза Диккенса. Главный герой фильма - медиамагнат Фрэнк Кросс.

Он черствый, эгоистичный и жадный. При этом его нисколько не трогают приближающиеся праздники. Единственное, что его по-настоящему волнует - это деньги.

За его перевоспитание берутся три рождественских привидения - прошлого, настоящего и будущего: адский таксист, безумная фея и немногословный скелет в мантии.

"Кэрол"

Действия фильма разворачиваются в Нью-Йорке 1950-х годов. Молодая девушка Тереза (Руни Мара) перед Рождеством встречает Кэрол (Кейт Бланшетт), которая уже устала от брака с мужем.

После этой встречи девушки все праздники не могут перестать думать друг о друге, и между ними завязывается роман.

"Четыре Рождества"

Перед вами новогодняя комедия с Риз Уизерспун и Винсом Воном. Их героям необходимо во время каникул посетить 4 дома родных. И это будет непростым путешествием для возлюбленных.

В картине праздник показан так, как он проходит у многих в реальной жизни - с кучей родственников, которых ты видишь только за праздничным столом, и ссорами.

"Последний отпуск"

В этой комедии снялась Куин Латифа и Жерар Депардье. История рассказывает о женщине, которая бросает все, берет свои сбережения и тратит их на роскошный отдых и исполнение мечты.

"Невероятная жизнь Уолтера Митти"

Данный фильм не связан с новогодними праздниками, но его нужно посмотреть, чтобы получить большую порцию мотивации перед Новым годом, и попробовать выполнить все обещания, которые вы даете себе.

Всю картину можно описать одной фразой, которую произносит один из героев фильма: "Хватит мечтать, пора действовать".

"Плохой Санта"

Героя фильма зовут Вилли, которого играет Билли Боб Торнтон. Он каждый год надевает костюм Санта-Клауса и грабит магазины. В свободное от криминала время он пьет и развлекается, пока не встречает маленького мальчика, который верит, что Вилли настоящий Санта.

"С широко закрытыми глазами"

Эротическая драма легендарного Стэнли Кубрика, в которой снялись Николь Кидман и Том Круз. Действия картины происходят в канун зимних праздников. Семейную пару приглашают на рождественский маскарад.

После этого события между парой начинается разговор касательно того, чего они действительно желают.

"Выпускной"

"Выпускной" представляет собой комедийный мюзикл режиссера Райана Мерфи. В этом фильме также снималась Николь Кидман, кроме того это не единственная большая звезда. Также здесь снялась и Мэрил Стрип и Джеймс Корден.

История рассказывает о двух девушках, которым руководство школы запрещает вместе пойти на бал.