Названы альтернативные новогодние фильмы для хорошего вечера

Если вам уже приелись популярные новогодние фильмы, и вы не можете больше смотреть "Одного дома", "Гринча" и т.д., то есть другое кино, которое поможет скрасить ваш вечер.
Подборку альтернативных новогодних фильмов составил журнал GQ.
Данная картина представляет собой современную адаптацию повести "Рождественская песнь" Чарльза Диккенса. Главный герой фильма - медиамагнат Фрэнк Кросс.
Он черствый, эгоистичный и жадный. При этом его нисколько не трогают приближающиеся праздники. Единственное, что его по-настоящему волнует - это деньги.
За его перевоспитание берутся три рождественских привидения - прошлого, настоящего и будущего: адский таксист, безумная фея и немногословный скелет в мантии.
Действия фильма разворачиваются в Нью-Йорке 1950-х годов. Молодая девушка Тереза (Руни Мара) перед Рождеством встречает Кэрол (Кейт Бланшетт), которая уже устала от брака с мужем.
После этой встречи девушки все праздники не могут перестать думать друг о друге, и между ними завязывается роман.
Перед вами новогодняя комедия с Риз Уизерспун и Винсом Воном. Их героям необходимо во время каникул посетить 4 дома родных. И это будет непростым путешествием для возлюбленных.
В картине праздник показан так, как он проходит у многих в реальной жизни - с кучей родственников, которых ты видишь только за праздничным столом, и ссорами.
В этой комедии снялась Куин Латифа и Жерар Депардье. История рассказывает о женщине, которая бросает все, берет свои сбережения и тратит их на роскошный отдых и исполнение мечты.
Данный фильм не связан с новогодними праздниками, но его нужно посмотреть, чтобы получить большую порцию мотивации перед Новым годом, и попробовать выполнить все обещания, которые вы даете себе.
Всю картину можно описать одной фразой, которую произносит один из героев фильма: "Хватит мечтать, пора действовать".
Героя фильма зовут Вилли, которого играет Билли Боб Торнтон. Он каждый год надевает костюм Санта-Клауса и грабит магазины. В свободное от криминала время он пьет и развлекается, пока не встречает маленького мальчика, который верит, что Вилли настоящий Санта.
Эротическая драма легендарного Стэнли Кубрика, в которой снялись Николь Кидман и Том Круз. Действия картины происходят в канун зимних праздников. Семейную пару приглашают на рождественский маскарад.
После этого события между парой начинается разговор касательно того, чего они действительно желают.
"Выпускной" представляет собой комедийный мюзикл режиссера Райана Мерфи. В этом фильме также снималась Николь Кидман, кроме того это не единственная большая звезда. Также здесь снялась и Мэрил Стрип и Джеймс Корден.
История рассказывает о двух девушках, которым руководство школы запрещает вместе пойти на бал.
Напомним, назван список самых популярных фильмова на Netflix, которые сейчас пользуются большой популярностью во всем мире и в Украине.
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