Названы 5 симптомов, которые предсказывают длительное лечение от COVID-19

Ученые назвали 5 симптомов, которые могут говорить о длительной борьбе с коронавирусной инфекцией. Сколько человек болеет месяцами, а также какие могут быть маркеры, предвещающие длительное лечение от вируса – рассказывается в исследовании из Королевского колледжа Лондона. Об этом пишет Science Alert.

Исследователи изучили карточки более чем 4000 больных коронавирусом. Около 20% опрошенных сказали, что они не чувствовали себя лучше после четырех недель лечения - порог, на котором исследователи отмечают случай длительного коронавируса. К восьми неделям около 190 пациентов сообщили о затяжных симптомах. И к 12 неделям почти 100 пациентов сказали, что они еще не выздоровели.

Исследование показало, что пациенты, у которых в течение первой недели болезни наблюдалось более пяти симптомов, имели значительно большую вероятность развития длительного лечения от коронавируса. Это справедливо для всех половозрастных групп.

Исследователи также определили пять симптомов, которые предсказывали случай лонг-COVID больше, чем другие: усталость, головная боль, затрудненное дыхание, хриплый голос и боли в мышцах или теле. Это может дать ключ к пониманию целей для будущих методов лечения COVID-19. Почти 98% пациентов с долго протекающим коронавирусом в исследовании сообщили об усталости, в то время как 91% сообщили о головной боли. Примерно две трети сказали, что они испытывали мышечную или телесную боль. Столько же опрошенных заявили, что им было трудно дышать, а около 58% заявили, что у них появилась головная боль.

Напомним, что по состоянию на 1 ноября в Украине за сутки зафиксировали почти 8 тысяч новых случаев СOVID-19.

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