Названі 5 симптомів, які передбачають тривале лікування від COVID-19

Вчені назвали 5 симптомів, які можуть говорити про тривалу боротьбу з коронавірусною інфекцією. Скільки людей хворіють впродовж місяців, а також які можуть бути маркери, що передвіщають тривале лікування від вірусу – розповідається в дослідженні з Королівського коледжу Лондона. Про це пише Science Alert.

Дослідники вивчили картки більш ніж 4000 хворих на коронавірус. Близько 20% опитаних сказали, що вони не почували себе краще після чотирьох тижнів лікування - поріг, на якому дослідники відзначають випадок тривалого коронавірусу. До восьми тижнів близько 190 пацієнтів повідомили про затяжні симптоми. І до 12 тижнів майже 100 пацієнтів сказали, що вони ще не одужали.

Дослідження показало, що пацієнти, у яких протягом першого тижня хвороби спостерігалося понад п'ять симптомів, мали значно більшу ймовірність розвитку тривалого лікування від коронавірусу. Це справедливо для всіх статевовікових груп.

Дослідники також визначили п'ять симптомів, які передбачали випадок лонг-COVID більше, ніж інші: втома, головний біль, утруднене дихання, хриплий голос, біль у м'язах або тілі. Це може дати ключ до розуміння цілей для майбутніх методів лікування COVID-19. Майже 98% пацієнтів з довго протікаєчим коронавірусом в дослідженні повідомили про втому, в той час, як 91% повідомили про головний біль. Приблизно дві третини сказали, що вони відчували м'язовий або тілесний біль. Стільки ж опитаних заявили, що їм було важко дихати, а близько 58% заявили, що у них з'явився головний біль.

Нагадаємо, що станом на 1 листопада в Україні за добу зафіксували майже 8 тисяч нових випадків СOVID-19.

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