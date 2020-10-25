Врачи опровергли самые распространенные мифы о коронавирусе: чему верить не стоит

Врачи развенчали мифы о коронавирусе (Коллаж РБК-Украина)

Врачи рассказали, какие утверждения о COVID-19 являются вымыслами и неправдой

Пандемия коронавируса во всем мире спровоцировала появление неправдивой информации об этом заболевании. Часть утверждений являются откровенными фейками, которые вызывают панику у населения. Однако есть и правдивая информация, которая поможет обезопасить своих родных и близких.

Что о коронавирусе является правдой, а что – фейком, рассказали в материале издания Strana.

Мифы про коронавирус

Болезнь не передается через продукты и одежду. Это ложное утверждение, так как для заражения нужна очень большое количество вируса. Медики утверждают, что частицы вируса на одежде, продуктах, волосах – будут сильно разбавлены и его концентрация снизится в десятки раз. Вероятность заражения таким способом в повседневной жизни очень низкая.

Защитные маски, антисептики и дистанция не нужны. Это жуткая провокация, так как многие исследования доказывают, что меры защиты снижают риск заражения в несколько раз. Есть основания подозревать, что тяжесть инфекции во многом зависит от заражающей дозы.

Курильщики заражаются реже. Этот фейк медики уже несколько раз опровергали, и врачи однозначно советуют для повышения сопротивляемости организма вести правильный образ жизни, не пить и не злоупотреблять алкоголем, больше бывать на свежем воздухе и укреплять иммунитет.

Правда о коронавирусе

COVID-19 передается воздушно-капельным путем. Именно так, коронавирус передается по воздуху и это является основанием для того, чтобы все люди носили маски в общественных местах. Они одинаково эффективны для тех, кто здоров – чтобы не заразиться, и для уже заболевших – чтобы не распространять вирус.

Мужчины болеют чаще. Увы, но это правда. Разница по словам специалистов не очень большая, но действительно мужчины болеют коронавирусом чаще, чем женщины.

Пожилые люди находятся в зоне риска. Это правда и по данным, которые накопились за последние полгода, люди старшего возраста не только тяжелее болеют, но чаще умирают – от сопутствующих заболеваний. Однако подвержены заражению люди всех возрастов.

Коронавирусом многие болеют бессимптомно. Это действительно так и часть людей даже не подозревает о своем заражении. Симптомов либо нет совсем, либо они незначительны, и они становятся разносчиками болезни, хотя и не основными.

При коронавирусе человек теряет обоняние. Этот симптом в сочетании с температурой, кашлем и потерей вкуса чаще всего указывает на COVID-19.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики объяснили феномен, почему мужчины чаще болеют коронавирусом.

А также рассказывали о том, что ученые нашли еще одно подтверждение того, что маски снижают риск заражения COVID-19.