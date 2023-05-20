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Звички, які змінять життя в кращу сторону: робіть так регулярно

Які звички змінять життя на краще (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Звички вносять зміни в наше життя, деякі з них спрямовані в кращу сторону, а інші, навпаки, тільки ускладнюють ситуацію. Варто вносити у життя правильні звички, а головне зробити їх регулярними.

Про це повідомила нутриціолог Ірина Левченко в Instagram.

Чого варто дотримуватись

Звичка - це будь-яка дія, яку ви робите автоматично і без роздумів у відповідь на певні сигнали у вашому оточенні.

Експерт каже, коли ви робите щось кожного дня та регулярно, з часом це входить у звичку. Корисні нові звички, якщо дотримуватися їх, повністю змінять ваше життя в кращу сторону.

Зокрема, звички можуть бути у кожної людині свої. До корисних звичок відносять:

  • Прокидатись рано-вранці
  • Не брати смартфон, як тільки-но прокинулися
  • Добре харчуватись
  • Знаходити час для себе
  • Виконувати фізичні вправи
  • Читати книги
  • Візуалізувати свій майбутній день
  • Куштувати нові страви
  • Лягати спати не занадто пізно

"Змінити рутину не так важко, але важливо дотримуватися цього кроку. Тут важливо поступово, крок за кроком додати нові звички", - йдеться у повідомленні.

Не відкладайте на потім

Зокрема, всі завдання, з якими ви можете справитись протягом 20 хвилин, повинні бути вирішені якомога швидше. Звикайте робити все відразу. Чим більше справ ви будете відкладати, тим менше у вас буде сил і вільного часу.

Раніше ми повідомляли, які звички можуть зашкодити здоров'ю.

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