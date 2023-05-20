Привычки, которые изменят жизнь в лучшую сторону: делайте так регулярно

Привычки вносят изменения в нашу жизнь, некоторые из них делают нас лучше, а другие, напротив, только усложняют ситуацию. Следует вносить в жизнь правильные привычки, а главное сделать их регулярными.
Об этом сообщила нутрициолог Ирина Левченко в Instagram.
Привычка - это любое действие, которое вы производите автоматически и без раздумий в ответ на определенные сигналы в вашем окружении.
Эксперт говорит, когда вы делаете что-нибудь каждый день и регулярно, со временем это входит в привычку. Полезные новые привычки, если следовать им, полностью изменят вашу жизнь в лучшую сторону.
В частности, привычки могут быть у каждого человека свои. К полезным привычкам относят:
"Изменить рутину не так трудно, но важно придерживаться этих шагов. Здесь важно постепенно, шаг за шагом добавить новые привычки", - говорится в сообщении.
В частности, все задачи, с которыми вы можете справиться в течение 20 минут, должны быть решены как можно скорее. Привыкайте делать все сразу. Чем больше дел вы будете откладывать, тем меньше у вас будет сил и свободного времени.
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