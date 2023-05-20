Звички, які змінять життя в кращу сторону: робіть так регулярно

Звички вносять зміни в наше життя, деякі з них спрямовані в кращу сторону, а інші, навпаки, тільки ускладнюють ситуацію. Варто вносити у життя правильні звички, а головне зробити їх регулярними.

Про це повідомила нутриціолог Ірина Левченко в Instagram .

Чого варто дотримуватись

Звичка - це будь-яка дія, яку ви робите автоматично і без роздумів у відповідь на певні сигнали у вашому оточенні.

Експерт каже, коли ви робите щось кожного дня та регулярно, з часом це входить у звичку. Корисні нові звички, якщо дотримуватися їх, повністю змінять ваше життя в кращу сторону.

Зокрема, звички можуть бути у кожної людині свої. До корисних звичок відносять:

Прокидатись рано-вранці

Не брати смартфон, як тільки-но прокинулися

Добре харчуватись

Знаходити час для себе

Виконувати фізичні вправи

Читати книги

Візуалізувати свій майбутній день

Куштувати нові страви

Лягати спати не занадто пізно

"Змінити рутину не так важко, але важливо дотримуватися цього кроку. Тут важливо поступово, крок за кроком додати нові звички", - йдеться у повідомленні.

Не відкладайте на потім

Зокрема, всі завдання, з якими ви можете справитись протягом 20 хвилин, повинні бути вирішені якомога швидше. Звикайте робити все відразу. Чим більше справ ви будете відкладати, тим менше у вас буде сил і вільного часу.