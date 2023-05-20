ua ru
Сб, 20 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Привычки, которые изменят жизнь в лучшую сторону: делайте так регулярно

Новина українською →
Суббота 20 мая 2023 17:25
Привычки, которые изменят жизнь в лучшую сторону: делайте так регулярно Какие привычки изменят жизнь к лучшему (freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ирина Левченко

Привычки вносят изменения в нашу жизнь, некоторые из них делают нас лучше, а другие, напротив, только усложняют ситуацию. Следует вносить в жизнь правильные привычки, а главное сделать их регулярными.

Об этом сообщила нутрициолог Ирина Левченко в Instagram.

Чего следует придерживаться

Привычка - это любое действие, которое вы производите автоматически и без раздумий в ответ на определенные сигналы в вашем окружении.

Эксперт говорит, когда вы делаете что-нибудь каждый день и регулярно, со временем это входит в привычку. Полезные новые привычки, если следовать им, полностью изменят вашу жизнь в лучшую сторону.

В частности, привычки могут быть у каждого человека свои. К полезным привычкам относят:

  • Просыпаться рано утром
  • Не брать смартфон, как только проснулись
  • Хорошо питаться
  • Находить время для себя
  • Выполнять физические упражнения
  • Читать книги
  • Визуализировать свой будущий день
  • Пробовать новые блюда
  • Ложиться спать не слишком поздно

"Изменить рутину не так трудно, но важно придерживаться этих шагов. Здесь важно постепенно, шаг за шагом добавить новые привычки", - говорится в сообщении.

Не откладывайте на потом

В частности, все задачи, с которыми вы можете справиться в течение 20 минут, должны быть решены как можно скорее. Привыкайте делать все сразу. Чем больше дел вы будете откладывать, тем меньше у вас будет сил и свободного времени.

Ранее мы сообщали, какие привычки могут навредить здоровью.

Также мы писали, какие утренние привычки помогут вам быстро похудеть.

Читайте РБК-Украина в Google News
нутриціолог звички жизнь