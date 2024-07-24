Названы знаки Зодиака, которые умеют противостоять манипуляторам. Легко дают отпор

Знаки Зодиака, о которых пойдет речь далее, - из тех людей, которые уверенно дают отпор и привыкли побеждать.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает, кто из астрологического мира легко уличает манипуляторов и нарциссов.

Стрелец

Знак Зодиака, который кажется веселым и открытым, никогда не променяет свое легкое настроение на жестокую месть. Того же он требует и других.

Когда Стрелец будет видеть, что кто пытается быть неискренним или манипулировать, то не сомневайтесь, что он сможет остановить вас своими острыми словами и уверенным поведением.

Легкими действиями Стрелец быстро заставит другого отказаться от идеи, не имеющей благих намерений. Если же вы все-таки рискнете и попытаетесь манипулировать этим знаком Зодиака, то совсем скоро узнаете, как он разобьет ваши надежды.

Скорпион

Это тот знак, который кажется несколько загадочным. В случае, когда кто-то пытается манипулировать им, он может прикидываться будто не понимает ситуацию. Но на самом деле за этим будет скрываться наблюдатель.

Скорпион будет тщательно собирать информацию, смотреть за вами и просто ждать, какого сценария вы хотите достичь своими действиями.

Если же вы не откажетесь от своих планов, то представители этого символа готовы будут вам нанести уверенный встречный удар - в тот момент, когда вы меньше всего этого ожидаете.

От природы Скорпионы - харизматические и таинственные, хорошо умеющие хранить тайны, если речь идет о тех людях, которым доверяют они и которые доверяют им. Однако в противном случае с ними лучше не ссориться, чтобы не оказаться в не самой лучшей для вас ситуации.

Какие знаки Зодиака не будут терпеть манипуляции (Фото: unsplash.com)

Лев

Это слишком гордый знак Зодиака для того, чтобы вестись на чьи-то манипуляции. Он сделает все возможное, чтобы не позволить вам задеть его сердце и душу.

Львы точно знают, как сделать так, чтобы самовлюбленный человек, почему-то решивший, что может манипулировать, был разоблачен и получил заслуженное наказание.

Весы

Уязвимый знак активно отстаивает равенство и справедливость. Поэтому неудивительно, что нарциссы и манипуляторы будут их раздражать и заставят отстаивать свои принципы еще усерднее.

Весы - это те люди, которые глубоко исповедуют принцип "Око за око". Ошибки со стороны нарциссов или манипуляторов они будут уравновешивать безжалостной злостью, которая может стать настоящим шоком для окружающих, ведь они недооценили их.

Поэтому совет от астрологов: не связывайтесь с представителями этого символа, если вы задумываете что-нибудь плохое. Потому что это может быть последним делом, за которое вы взялись, шутят специалисты.