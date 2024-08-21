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Названо знаки Зодіаку, які помилково вважають, що щастя - це гроші

Які знаки Зодіаку плутають щастя з грошима (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Окрім одержимих грошима знаків Зодіаку, також є ті, хто має помилкову поширену думку щодо фінансів.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає про астрологічні символи, які думають, що щастя можна досягнути за допомогою грошей.

Телець

Це, ймовірно, найбільш матеріальний знак Зодіаку. Він цінує комфорт, і буде робити все від себе залежне, щоб покращити власне становище. Незалежно від того, що це буде означати: купівля нового матраца чи розкішної машини. Ви завжди готові витрачати більше задля того, щоб почуватися радісно і комфортно.

Проте, навіть якщо у вашому будинку є все, чого ви хотіли, це ще не означатиме, що ви будете почуватися при цьому щасливими. Адже більшість справді радісних моментів відбуваються за межами вхідних дверей.

Лев

Коли тема стосується фінансів, то вам слід запам'ятати одну фразу: "Ти не можеш взяти це з собою". Дістаючи знову свої численні кредитні картки, задумайтесь, чи справді вам потрібна наступна покупка. Адже кожна ваша поїздка до торгового центру може перетворитися на несподівані масштабні витрати, які будуть дивувати навіть вас самих. Однак модні речі чи всілякі штуки, які покращують життя, зовсім не означатимуть того, що вам стане від цього радісно.

Тому Зірки радять вам сконцентруватися на розвитку власної особистості та пізнанню своїх сторін.

Козоріг

Для вас не існує поняття "заробляти занадто багато", оскільки ви ставите амбітні цілі та сміливо йдете до них. Ви - з тих, хто любить якісний відпочинок, а також не відмовляє собі у речах, яких хоче: буде це відпустка у Європі, п'ятизірковий готель чи купівля чергової модної сумочки.

Але, пам'ятайте, що єдине, що не можна купити за гроші - це час, і неправильно витрачені години позбавляють вас можливості займатися тим, чим ви справді хотіли б. Тому астрологи радять вам на мить зупинитися та згадати про власні інтереси.

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