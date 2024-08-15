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Характер - американські гірки. Які знаки Зодіаку легко піддаються власним емоціям

Четвер 15 серпня 2024 12:04
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Характер - американські гірки. Які знаки Зодіаку легко піддаються власним емоціям Які знаки Зодіаку мають непростий характер через свої емоції (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Люди цих астрологічних символів не відмовляють собі у задоволенні пережити яскраві емоції, і неважливо, приємними чи не надто вони будуть.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Times of india розповідає про знаки Зодіаку, які мають примхливий характер через надто виражену емоційність.

Рак

Ними керує Місяць, а це означає, що емоції цього знаку постійно змінюються як приплив. В один момент - вони дбайливі та ніжні, в інший - ховаються у своїй шкарлупі та відчувають, що їх нібито ніхто не хоче розуміти.

Раки - чутливі, і можуть легко вловити настрої інших, що сильно впливає на їхні почуття. Примхливий настрій з'являється у цього знаку через глибоку потребу в емоційній безпеці. Коли вони відчувають загрозу та вразливість, їхні емоції можуть шалено змінюватися. Тому, перебуваючи поруч із Раком, може здатися, що ви знаходитесь на бурхливих хвилях.

Риби

Глибокоемоційний знак часто занурюється у власні думки та мрії - це робить його настрій дещо непередбачуваним, оскільки Риби постійно зайняті обдумуванням власних почуттів.

Люди цього символу емпатичні та часто вбирають в себе емоції інших, що призводить до раптових змін у настрої. В одну мить - вони блаженні мрійники, в іншу - їх раптово обтяжує смуток і тривога. Примхливість Риб часто виникає через їхній багатий внутрішній світ, в якому вони відчувають емоції набагато яскравіше за інших.

Характер - американські гірки. Які знаки Зодіаку легко піддаються власним емоціямЯкі знаки Зодіаку можуть мати проблемии через яскраві емоції (Фото: unsplash.com)

Скорпіон

Відомий своєю інтенсивністю знак має яскраву палітру емоцій. Коли він щасливий, коли засмучений - про це будуть знати всі навколо. Представники цього символу нічого не роблять наполовину. Їхній настрій не є винятком. Одного разу вони демонструють шалену пристрасть, іншого - глибоку задуманість.

Примхливий настрій цього знаку часто пов'язаний з їхньою потребою контролювати все навколо. Скорпіони відчувають речі на глибокому рівні, а настрій відображає їхні потужні емоції, які постійно вирують всередині.

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