Названо "жахливі" звички, які насправді корисні для здоров'я: список

Щоб підтримувати здоров'я в гарному стані, варто звертати увагу не лише на те, що ви п'єте та їсте, а також на свої звички. Часто ми чуємо, що пліткувати та лаятись - це погано, однак виявилось, що такі звички корисні для здоров'я.
Про "жахливі" звички, які насправді є корисними, розповіли в популярному виданні Realbuzz.
Вигукувати лайку посеред вулиці не рекомендується, однак в певних ситуаціях нецензурна лексика може бути корисною.
Якщо ви намагаєтесь схуднути та суворо обмежили споживання нездорової їжі, то й не дивно, що потім захочеться заборонених продуктів. До того ж непотрібно себе обмежувати в їжі, якщо чогось хочеться, наприклад солодкого, то краще його трохи з'їсти та далі йти до своєї мети.
Також якщо ви заборонили для себе велику кількість продуктів, тяга до "шкідливої" їжі,
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Раніше ми писали про те, які "корисні" звички насправді шкодять.
Також читайте, безглузді звички з минулого, які псують вам життя й зараз.