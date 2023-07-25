Названо "жахливі" звички, які насправді корисні для здоров'я: список

Нецензурна лексика

Вигукувати лайку посеред вулиці не рекомендується, однак в певних ситуаціях нецензурна лексика може бути корисною.

Прояв негативних емоцій

Якщо ви намагаєтесь схуднути та суворо обмежили споживання нездорової їжі, то й не дивно, що потім захочеться заборонених продуктів. До того ж непотрібно себе обмежувати в їжі, якщо чогось хочеться, наприклад солодкого, то краще його трохи з'їсти та далі йти до своєї мети.

Також якщо ви заборонили для себе велику кількість продуктів, тяга до "шкідливої" їжі,

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