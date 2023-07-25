Названы "ужасные" привычки, которые на самом деле полезны для здоровья: список

Чтобы поддерживать здоровье в хорошем состоянии, следует обращать внимание не только на то, что вы пьете и едите, а также на свои привычки. Часто мы слышим, что сплетничать и ругаться - это плохо, однако оказалось, что такие привычки полезны для здоровья.
О "ужасных" привычках, которые на самом деле полезны, рассказали в популярном издании Realbuzz.
Ругаться посреди улицы не рекомендуется, однако в определенных ситуациях нецензурная лексика может оказаться полезной.
Если вы пытаетесь похудеть и строго ограничили потребление нездоровой пищи, то и неудивительно, что захочется потом запрещенных продуктов. К тому же не нужно себя ограничивать в еде, если чего-то хочется, например сладкого, лучше его немного съесть и дальше идти к своей цели.
Также если вы запретили для себя большое количество продуктов, тяга к "вредной" пище,
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Раньше мы писали о том, какие "полезные" привычки на самом деле вредят.
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