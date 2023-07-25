Названы "ужасные" привычки, которые на самом деле полезны для здоровья: список

Нецензурная лексика

Ругаться посреди улицы не рекомендуется, однако в определенных ситуациях нецензурная лексика может оказаться полезной.

Проявление негативных эмоций

Если вы пытаетесь похудеть и строго ограничили потребление нездоровой пищи, то и неудивительно, что захочется потом запрещенных продуктов. К тому же не нужно себя ограничивать в еде, если чего-то хочется, например сладкого, лучше его немного съесть и дальше идти к своей цели.

Также если вы запретили для себя большое количество продуктов, тяга к "вредной" пище,

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