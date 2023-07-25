RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Названы "ужасные" привычки, которые на самом деле полезны для здоровья: список

Вредные привычки, которые на самом деле полезны (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

Чтобы поддерживать здоровье в хорошем состоянии, следует обращать внимание не только на то, что вы пьете и едите, а также на свои привычки. Часто мы слышим, что сплетничать и ругаться - это плохо, однако оказалось, что такие привычки полезны для здоровья.

О "ужасных" привычках, которые на самом деле полезны, рассказали в популярном издании Realbuzz.

Нецензурная лексика

Ругаться посреди улицы не рекомендуется, однако в определенных ситуациях нецензурная лексика может оказаться полезной.

Проявление негативных эмоций

Если вы пытаетесь похудеть и строго ограничили потребление нездоровой пищи, то и неудивительно, что захочется потом запрещенных продуктов. К тому же не нужно себя ограничивать в еде, если чего-то хочется, например сладкого, лучше его немного съесть и дальше идти к своей цели.

Также если вы запретили для себя большое количество продуктов, тяга к "вредной" пище,

В

Раньше мы писали о том, какие "полезные" привычки на самом деле вредят.

Также читайте, нелепые привычки из прошлого, которые портят вам жизнь и сейчас.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровязвички