Названо "корисні" звички, які насправді шкодять: список

Щоб підтримувати здоров'я в гарному стані, варто звертати увагу не лише на те, що ви п'єте та їсте, а також на свої звички. Часто ми чуємо, що потрібно пити багато води та тренуватись зранку, однак виявилось, що такі звички насправді лише шкодять.

Про "корисні" звички, які насправді є шкідливими, розповіли в популярному виданні Realbuzz.

Пити багато води

Ми часто чуємо з телебачення та з просторів інтернету, що необхідно випивати вісім склянок води на день. Однак насправді немає наукових доказів, які підтверджують цю рекомендацію.

До того ж вживання надмірної кількості води небезпечно, оскільки це призводить до зниження концентрації солі в крові. Пийте воду стільки, скільки потребуєте, не намагайтесь робити це через силу.

Обговорювати проблеми

Коли ви обговорюєте свої проблеми, єдиним плюсом є те, що ви можете почути точку зору свого співрозмовника.

Однак коли ви розповідаєте про свої негаразди, ваш мозок знову фокусується на наявних проблемах, що може призвести до тривожності, стресових розладів та депресії.

Наступного разу, коли виникне проблема, обов’язково обговоріть її з другом, але спробуйте зосередитися на її розв’язанні, а не лише просто поговорити.

Солодкі напої та різні коктейлі

Коктейлі дуже часто містять багато рафінованого цукру, який насправді шкідливий та навіть викликає залежність. Щоб отримати максимум користі із солодких напоїв, краще вживати їх із натуральних фруктових соків, а не сиропів.

Важкі тренування вранці

Насправді важкі тренування рано вранці можуть поставити під загрозу імунну систему та підвищити ризик бактеріальних і вірусних інфекцій у спортсменів.

Хоча ранкова пробіжка або легка вправа навряд чи піддадуть вас ризику, проте краще відкласти більш важкі тренування на пізніший час дня.

Прийом харчових добавок

Очевидно, що поживні речовини необхідні для організму. Однак високі дози вітамінних добавок, наприклад, залізо, магній і вітамін В6, збільшують рівень смертності серед літніх жінок, тоді як надмірний прийом вітаміну Е може збільшити ризик раку простати у чоловіків.

Деяким людям звісно необхідно приймати вітаміни, н априклад, тим, у кого низький рівень вітаміну D, або веганам, у яких може бути дефіцит вітаміну B12. Проте для більшості людей кращим підходом є збалансоване харчування, з якого можна отримати усі необхідні поживні речовини.

Вживання лише нежирної їжі

Коли людина хоче позбутися зайвих кілограмів або просто збалансовано харчуватись, то починає уникати продуктів з високим вмістом жирності.