Названо средство для кожи, которое является лидером в уменьшении морщин на лице
Витамин А считается самым любимым основным компонентом в средствах, предотвращающих старение. Такие средства также называют ретиноидами, которые нужно уметь правильно наносить на кожу.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Чем полезен витамин А для кожи
Эксперт по уходу за кожей Амиш Патель рассказал, что каждый человек, надеющийся уменьшить тонкие линии и морщины, пигментацию и расширенные поры, должен иметь средства с витамином А.
"Абсолютный лидер по уходу за кожей против старения", - отметил эксперт.
В мире красоты такой витамин называют ретинолом или третиноином. Кремы с витамином А ускоряют обмен клеток кожи и способствуют формированию здоровой кожи без повреждений.
Таким образом средство помогает снизить появление тонких линий и морщин, пигментации, расширенных пор, сыпей или жирной кожи.
"Кожа лица станет омоложенной, яркой, подтянутой, упругой и младшей", - добавил эксперт.
Витамин А способствует отщеплению старых клеток кожи и стимулирует регенерацию новых, более здоровых и гладких клеток.
Как использовать
Необходимо наносить крем с витамином А на ночь. Обратите внимание, что профессиональный витамин А необходимо постепенно вводить в свой обычный уход за кожей.
Лучше начинать с продукта с 0,3% ретинола и медленно увеличивать его в зависимости от того, насколько хорошо кожа справляется.
Однако важно отметить, что использование SPF в дневное время необходимо при использовании витамина А, чтобы защитить кожу от повреждения ультрафиолетом.
При ежедневном использовании эффект будет продолжаться до тех пор, пока вы продолжаете включать этот удивительный ингредиент в свой режим ухода за кожей. К тому же не нужно наносить много продукта на лицо, лишь небольшое количество размером с горошину.
Важно знать, что любое раздражение кожи - шелушение, зуд и отек - признак, что вы должны прекратить использование продукта. Поэтому перед нанесением продукта следует проконсультироваться с дерматологом.
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