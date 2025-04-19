Названо вік, в якому треба припинити пити алкоголь - інакше вратите пам'ять

Вживання алкоголю для багатьох людей є цілком звичною річчю. Однак, хоча помірне споживання зазвичай не є шкідливим, лікар Річард Рестак у своїх роботах визначив, що воно може бути шкідливим для мозку після досягнення певного віку.

Що каже лікар Річард Рестак про алкоголь?

В першу чергу слід враховувати, що фахівець орієнтується, звичайно, на споживання алкоголю, а не на безалкогольні напої. Якщо алкоголь вживається регулярно, існує низка ризиків, які можуть сильно позначитися на організмі згодом.

Вік, у якому, на думку цього лікаря, слід зменшити або припинити споживання алкоголю - це вік від 65 років. При вході в цю вікову категорію організм починає більш помітно втрачати нейрони і алкоголь може прискорити цей процес. Крім того, надмірне вживання алкогольних напоїв може пошкодити пам'ять та інші когнітивні функції; те, що з віку, встановленого Річардом, уже відбувається природно і може погіршити його.

Усі ці наслідки надмірного вживання алкоголю можуть призвести до деменції. З цих причин найкраще, якщо ви близькі до цього віку, розглянути питання про вживання безалкогольного пива, виноградного соку або зменшити споживання, якщо ви часто вживаєте алкоголь.

Рекомендації лікаря

Залежно від конкретного випадку та залежності від алкоголю, деякі рекомендації будуть більш чи менш доцільними, ніж інші. З одного боку, слід враховувати, що з 65-70 років необхідно припинити вживання алкоголю або звести його до мінімуму. Як ми вже зазначали раніше, алкоголь у цьому віці може бути набагато шкідливішим через фізичне та психічне погіршення.

З іншого боку, важливо зазначити, що споживання алкоголю не є корисним саме по собі, як властивості пива чи вина. Це може здатися складним для розуміння, але якщо ви можете скористатися перевагами цих напоїв, не включаючи алкоголь, робіть це.

Це буде набагато корисніше для вас і вашого здоров'я. Якщо хтось навколо нас викликає занепокоєння та надмірне вживання алкоголю, ми повинні допомогти їм знайти вихід, особливо якщо вони вже відчувають наслідки цього.