Еліксир молодості: 18 звичок, що уповільнюють старіння

Тривалість та якість життя значною мірою залежать від багатьох факторів, серед яких фізична та соціальна активність, харчування, психологічна пружність та послідовне утримання від шкідливих звичок.

Що саме треба робити, щоб прожити довге життя, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Захистіть свою ДНК

З віком наші теломери - захисні "ковпачки" на кінцях хромосом – стають коротшими, підвищуючи ризик захворювань. Однак, оптимізація способу життя стимулює вироблення ферменту теломерази, який може подовжувати теломери. Здорове харчування та регулярні фізичні вправи довели свою здатність захищати теломери від скорочення, уповільнюючи старіння на клітинному рівні.

Дійте свідомо

Вражаюче 80-річне дослідження виявило, що люди, які вирізняються уважністю до деталей, ретельним плануванням та прагненням до досконалості, живуть довше. Їхня відповідальність проявляється у турботі про здоров'я, виборі міцних соціальних зв'язків та успішній кар'єрі.

Інвестуйте в спілкування

Численні дослідження підтверджують прямий зв'язок між міцними соціальними зв'язками та тривалішим життям. Не нехтуйте часом, проведеним з друзями та близькими.

Обирайте здорове оточення

Звички вашого оточення мають значний вплив. Дружіть з людьми, які ведуть здоровий спосіб життя. Доведено, що ризик ожиріння зростає, якщо ваші друзі мають зайву вагу та неправильно харчуються. Куріння також часто поширюється через соціальні контакти.

Розпрощайтеся з курінням

Відмова від тютюну - один з найефективніших способів подовжити життя. Британське дослідження тривалістю 50 років показало, що відмова від куріння у 30 років може подарувати ціле десятиліття додаткового життя. Навіть відмова у 40, 50 або 60 років додає відповідно 9, 6 та 3 роки.

Опануйте силу денного сну

Сієста, звична для багатьох культур, має наукове обґрунтування для довголіття. Дослідження показало, що регулярний денний сон на 37% знижує ризик смерті від серцевих захворювань. Вчені вважають, що дрімота знижує рівень гормонів стресу, благотворно впливаючи на серце.

Середземноморська дієта як основа

Харчування, багате на фрукти, овочі, цільні зерна, оливкову олію та рибу, знижує ризик метаболічного синдрому – поєднання факторів, що ведуть до серцево-судинних захворювань та діабету.

Секрети харчування окінавців

Колись жителі японського острова Окінава славилися найдовшим життям на планеті завдяки традиційній дієті, багатій на зелені та жовті овочі з низькою калорійністю та принципу "їсти до 80% ситості".

Щасливий шлюб - довге життя

Одружені люди, як правило, живуть довше завдяки соціальній та економічній підтримці партнера. Цікаво, що навіть ті, хто розлучився або овдовів, мають нижчий рівень смертності порівняно з тими, хто ніколи не був у шлюбі.

Позбудьтеся зайвої ваги

Схуднення при надмірній вазі є потужним захистом від діабету, серцевих захворювань та інших недуг, що скорочують життя. Збільште споживання клітковини та регулярно тренуйтеся для зменшення абдомінального жиру.

Рух - це життя

Регулярна фізична активність значно подовжує життя, знижуючи ризик серцевих захворювань, інсульту, діабету, деяких видів раку та депресії, а також підтримуючи гостроту розуму. Рекомендовано щонайменше 2,5 години помірних навантажень на тиждень.

Помірність у всьому, зокрема в алкоголі

Помірне вживання алкоголю асоціюється з нижчим ризиком серцевих захворювань. Проте, надмірне споживання має зворотний ефект, збільшуючи ризик багатьох проблем зі здоров'ям. Дотримуйтеся рекомендованих норм: до двох напоїв для чоловіків та одного для жінок на день.

Знайдіть духовну підтримку

Люди, які регулярно відвідують релігійні служби, часто живуть довше. Дослідження показало, що у літніх людей, які часто ходили до церкви, був вищий рівень ключового білка імунної системи. Міцна соціальна мережа, що формується у релігійних громадах, зміцнює здоров'я.

Навчіться прощати

Відпускання образ має значні переваги для фізичного здоров'я. Хронічний гнів пов'язаний з серцевими захворюваннями, інсультом та проблемами з легенями. Прощення знижує тривожність, кров'яний тиск та полегшує дихання.

Подбайте про безпеку

Нещасні випадки є однією з основних причин смерті, особливо серед молоді. Використання засобів безпеки, таких як ремені в автомобілі та шоломи на велосипеді, може значно збільшити шанси на довге життя.

Пріоритет якісного сну

Достатній сон знижує ризик ожиріння, діабету, серцевих захворювань та розладів настрою, а також сприяє швидшому одужанню. Недостатній сон (менше 5 годин на добу) підвищує ризик ранньої смерті.

Керуйте стресом

Повністю уникнути стресу неможливо, але навчитися його контролювати – цілком реально. Йога, медитація та глибоке дихання - ефективні інструменти для зниження рівня стресу.

Майте мету в житті

Захоплення та діяльність, які мають для вас сенс, можуть подовжити життя. Дослідження показали, що люди з чіткою метою рідше помирають від інсульту, серцевих захворювань та інших причин, а також менше схильні до хвороби Альцгеймера.