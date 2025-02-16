Названо найкорисніший для серця вид шоколаду

Акцент на какао

Головним інгредієнтом шоколаду є насіння какао, які містять флаваноли - різновид поліфенолів, пов’язаних зі зниженням ризику серцевих захворювань і діабету.

Багато досліджень впливу шоколаду на здоров’я серця зосереджено на чорному шоколаді з принаймні 70% какао, який містить більше флаванолів, ніж молочний і білий шоколад.

Дослідники виявили, що група, яка приймала добавки, мала на 27% менший ризик смертей від серцево-судинних захворювань.

Інше дослідження, проведене в січні 2024 року, показало, що темний шоколад може знизити ризик високого кров’яного тиску та венозної тромбоемболії - стану, який виникає, коли у венах утворюються тромби.

Чи корисні цукерки

Дієтолог Мішель Рутенштейн розповіла, що менш імовірно, що стандартні шоколадні цукерки принесуть користь серцю.

Білий шоколад не містить какао-бобів. Боби, які потрапляють у вироби з чорного та молочного шоколаду, зазвичай проходять процеси, які можуть значно знизити вміст флаванолу. Наприклад, одне дослідження показало, що ферментація або смаження під час виробництва може зменшити загальну кількість флаванолів у какао більш ніж у 10 разів.

Як результат, шоколадні цукерки зазвичай не містять таких же корисних для серця переваг, як какао в необробленому вигляді.

Крім того, шоколадні цукерки містять цукор, жир і калорії, які можуть негативно вплинути на серце, якщо зловживати занадто багато.

Надмірне споживання будь-яких шоколадних цукерок може сприяти підвищенню рівня холестерину та іншим проблемам зі здоров’ям.