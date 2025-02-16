Назван самый полезный для сердца вид шоколада

Акцент на какао

Главным ингредиентом шоколада являются семена какао, которые содержат флаванолы - разновидность полифенолов, связанных со снижением риска сердечных заболеваний и диабета.

Многие исследования влияния шоколада на здоровье сердца сосредоточены на черном шоколаде по крайней мере с 70% какао, который содержит больше флаванолов, чем молочный и белый шоколад.

Исследователи обнаружили, что группа, принимавшая добавки, имела на 27% меньший риск смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.

Другое исследование, проведенное в январе 2024 года, показало, что темный шоколад может снизить риск высокого кровяного давления и венозной тромбоэмболии - состояния, которое возникает, когда в венах образуются тромбы.

Полезны ли конфеты

Диетолог Мишель Рутенштейн рассказала, что менее вероятно, что стандартные шоколадные конфеты принесут пользу сердцу.

Белый шоколад не содержит какао-бобов. Бобы, которые попадают в изделия из черного и молочного шоколада, обычно проходят процессы, которые могут значительно снизить содержание флаванола. Например, одно исследование показало, что ферментация или жарка во время производства может уменьшить общее количество флаванолов в какао более чем в 10 раз.

Как результат, шоколадные конфеты обычно не содержат таких же полезных для сердца преимуществ, как какао в необработанном виде.

Кроме того, шоколадные конфеты содержат сахар, жир и калории, которые могут негативно повлиять на сердце, если злоупотреблять слишком много.

Чрезмерное потребление любых шоколадных конфет может способствовать повышению уровня холестерина и другим проблемам со здоровьем.