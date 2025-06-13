Названо тропічний фрукт, який творить дива з жіночим організмом

Деталі дослідження

Дослідники залучили жінок віком від 50 до 70 років, які перебували в постменопаузі та проживали в Каліфорнії. Тривав експеримент протягом чотирьох тижнів, учасниці відвідали три навчальні візити.

Перед кожним візитом вони уникали важких фізичних навантажень протягом 24 годин і приходили до дослідницького центру після нічного голодування.

Під час першого візиту вимірювали артеріальний тиск та показники тіла. Через дві години вимірювання повторили, щоб перевірити наявність будь-яких змін.

Під час другого візиту через два тижні учасники з'їли 330 г манго, або приблизно 2 склянки цього фрукта. Дослідники провели перевірку здоров'я до того, як вони з'їли манго, та через дві години після цього. Потім їх попросили з'їдати замороженого манго (330 грамів) щодня протягом наступних двох тижнів - половину вранці, а іншу половину ввечері.

Під час останнього візиту, після нічного голодування, ті ж перевірки здоров'я були повторені.

На основі результатів дослідники провели подальші експерименти лише з шістьма учасниками. Вимірювання тиску та аналізів крові проводилися до того, як вони щось їли, а потім знову через дві години. Під час одного візиту вони їли свіжу м'якоть манго, а в інший день споживали білий хліб з подібною калорійністю та вуглеводами, як і манго.

Що виявили вчені

Результати показали, що вживання манго мало специфічний вплив на показники серця та артеріального тиску. Спочатку не було помітної різниці в жорсткості артерій між візитами до дослідження. Однак після вживання м'якоті манго жорсткість артерій зменшилася на 38%.

Жорсткість артерій - це вимірювання гнучкості кровоносних судин, тобто того, наскільки легко вони реагують на зміни артеріального тиску. Вони можуть бути фактором ризику серцевих захворювань.

Артеріальний тиск після двох тижнів щоденного вживання манго покращився. Наприклад, систолічний знизився на 6 мм рт. ст. Діастолічний також дещо знизився, на 2,7 мм рт. ст.

Два тижні вживання манго також були пов'язані зі зниженням рівня холестерину на 9 мг/дл. Також рівень цукру в крові учасників знизився на 5 мг/дл через дві години після їжі, що свідчить про позитивні зміни.

Чому це корисно для жінок

Якщо жінка в постменопаузі страждає від надмірної ваги або ожиріння, то включення манго до раціону може стати чудовим кроком до покращення здоров'я.

Завдяки великому вмісту поживних речовин, таких як бета-каротин, вітамін С і калій, манго морже допомогти регулювати рівень цукру в крові, знижувати рівень холестерину та підтримувати загальне здоров'я серця.

Ось кілька простих способів їсти більше манго: