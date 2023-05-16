Названо три способи, як не платити за багаж понад норму в аеропорту

В даний час знайти рейси за вигідними тарифами стає все простіше, особливо у так званих лоукостерів. Але часто бувають неприємні сюрпризи, які можуть виникнути під час посадки.

Серед найпоширеніших – збори за додатковий багаж. І якщо ви з тих людей, які не враховують вагу та розмір своєї валізи перед тим, як вирушити в аеропорт, остаточна вартість поїздки може сильно вдарити по вашому гаманцю.

Як уникнути додаткових зборів за ручну поклажу?

Трюк із Duty Free

Ця порада включає похід в магазин Duty Free, також відомий як магазин безмитної торгівлі, який зазвичай знаходиться в транзитних зонах міжнародних аеропортів, щоб купити там сумки. Після того, як ви купите сумку, ви можете покласти в неї весь одяг, який не умістився в багаж. На жаль, але це працює не завжди.

Один з користувачів користувач TikTok повідомив, що його змусили відкрити сумку і доплатити за свій багаж.

Трюк із подушкою в літаку

Подушку під голову не заборонено брати із собою в літак, і цей аксесуар, що дозволяє оптимізувати комфорт під час подорожі, може мати інше застосування. Комусь спала на думку хороша ідея використати її, щоб непомітно покласти туди одяг.

Візьміть подушку;

Зніміть з неї наволочку і вийміть середину;

Покладіть туди зайвий одяг, щоб ручна поклажа не перевищувала допустиму вагу.

Одягніть свій одяг, щоб не платити збори за наднормативний багаж

У більшості авіакомпаній ручна поклажа, як правило, безкоштовна, але існують суворі правила щодо розміру та ваги. Якщо ваша ручна поклажа занадто велика або важка, вам, можливо, доведеться помістити її в багажне відділення та заплатити додаткову плату.

Щоб оминути це правило, деякі мандрівники придумали спосіб - надягніть частину одягу, щоб у валізі не було зайвої ваги. Якщо спиратися на відгуки мандрівників, які випробували цей метод, він має великий успіх.