Названо три способи, як не платити за багаж понад норму в аеропорту

Пошук рейсів за вигідними стартовими цінами – важливий перший крок у плануванні будь-якої поїздки, але не забувайте про збори за багаж, які можуть швидко збільшити бюджет поїздки.
Експерти Sante Plus розповіли про способи, які можуть уберегти вас від непередбачених зборів за багаж у майбутніх поїздках.
В даний час знайти рейси за вигідними тарифами стає все простіше, особливо у так званих лоукостерів. Але часто бувають неприємні сюрпризи, які можуть виникнути під час посадки.
Серед найпоширеніших – збори за додатковий багаж. І якщо ви з тих людей, які не враховують вагу та розмір своєї валізи перед тим, як вирушити в аеропорт, остаточна вартість поїздки може сильно вдарити по вашому гаманцю.
Трюк із Duty Free
Ця порада включає похід в магазин Duty Free, також відомий як магазин безмитної торгівлі, який зазвичай знаходиться в транзитних зонах міжнародних аеропортів, щоб купити там сумки. Після того, як ви купите сумку, ви можете покласти в неї весь одяг, який не умістився в багаж. На жаль, але це працює не завжди.
Один з користувачів користувач TikTok повідомив, що його змусили відкрити сумку і доплатити за свій багаж.
Трюк із подушкою в літаку
Подушку під голову не заборонено брати із собою в літак, і цей аксесуар, що дозволяє оптимізувати комфорт під час подорожі, може мати інше застосування. Комусь спала на думку хороша ідея використати її, щоб непомітно покласти туди одяг.
Одягніть свій одяг, щоб не платити збори за наднормативний багаж
У більшості авіакомпаній ручна поклажа, як правило, безкоштовна, але існують суворі правила щодо розміру та ваги. Якщо ваша ручна поклажа занадто велика або важка, вам, можливо, доведеться помістити її в багажне відділення та заплатити додаткову плату.
Щоб оминути це правило, деякі мандрівники придумали спосіб - надягніть частину одягу, щоб у валізі не було зайвої ваги. Якщо спиратися на відгуки мандрівників, які випробували цей метод, він має великий успіх.
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