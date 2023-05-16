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Названы три способа, как не платить за багаж сверх нормы в аэропорту

Как не платить деньги за большой багаж (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Поиск рейсов по выгодным стартовым ценам - важный первый шаг в планировании любой поездки, но не забывайте о сборах за багаж, которые могут быстро увеличить бюджет поездки.

Эксперты Sante Plus рассказали о способах, которые могут уберечь вас от непредвиденных сборов за багаж в будущих поездках.

В настоящее время найти рейсы по выгодным тарифам становится все проще, особенно у так называемых лоукостеров. Но часто бывают неприятные сюрпризы, которые могут возникнуть при посадке.

Среди наиболее распространенных - сборы за дополнительный багаж. И если вы один из тех людей, которые не учитывают вес и размер своего чемодана перед тем, как отправиться в аэропорт, окончательная стоимость поездки может сильно ударить по вашему кошельку.

Как избежать дополнительных сборов за ручную кладь?

Трюк с Duty Free

Этот совет включает в себя поход в магазин Duty Free, также известный как магазин беспошлинной торговли, который обычно находится в транзитных зонах международных аэропортов, чтобы купить там сумки. После того, как вы купите сумку, вы можете положить в нее всю одежду, которая не вместилась в багаж. Увы, но это работает не всегда.

Один из пользователей пользователь TikTok, сообщил, что его заставили открыть сумку и доплатить за свой багаж.

Трюк с подушкой в ​​самолете

Подушку под голову не запрещено брать с собой в самолет, и этот аксессуар, позволяющий оптимизировать комфорт во время путешествия, может иметь и другое применение. Кому-то пришла в голову хорошая идея использовать ее, чтобы незаметно положить туда одежду.

  • Возьмите подушку;
  • Снимите с нее наволочку и выньте середину;
  • Положите лишнюю одежду, чтобы ручная кладь не превышала допустимый вес.

Наденьте свою одежду, чтобы не платить сборы за сверхнормативный багаж

У большинства авиакомпаний ручная кладь, как правило, бесплатна, но существуют строгие правила в отношении размера и веса. Если ваша ручная кладь слишком велика или тяжела, вам, возможно, придется поместить ее в багажное отделение и заплатить дополнительную плату.

Чтобы обойти это правило, некоторые путешественники придумали способ - наденьте часть одежды, чтобы в чемодане не было лишнего веса. Если опираться на отзывы путешественников, опробовавших этот метод, то он имеет большой успех… в большинстве случаев.

Читайте также, как путешествовать с домашними животными в поездах в Украине и при выезде за границу.

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