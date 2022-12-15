Названо три головні помилки на початку романтичних стосунків: перевірте "сліпі зони"

Але потім усе розуміння одне одного, близькість та приємні емоції розсіюються як дим. Це відбувається через те, що є сліпі зони. І люди часто не можуть їх розпізнати.

Стосунки починаються майже завжди на підйомі почуттів, сплеску емоцій та приємних відчуттях. Пара починає зближуватися, обмінюватись особистою інформацією, їх тягне один до одного і здається, що попереду лише щасливе спільне майбутнє.

Які три найголовніші помилки про кохання та стосунки псують усе, розповіла доктор філософії та психолог Тайлер Джеймісон на Psychology Today.

Кохання справді сліпе

Побудувати близькі стосунки люди можуть за дуже короткий час. Для цього вони обмінюються особистою інформацією, багато спілкуються та проводять час разом. Почуття накривають з головою і здається, що ця людина - саме та сама.

За словами Джеймісон, кохання справді сліпе, але зовсім не так, як ми собі уявляємо. Нам подобаються люди, які у чомусь схожі на нас – на перший погляд. Але міцніші зв'язки будуються на фактичній подібності й на її виявлення потрібно набагато більше часу.

Близькість може зникнути досить швидко і протверезний стан через пару місяців стосунків може завдати сильних душевних травм - через розчарування.

Сильні емоції та почуття на перших стадіях стосунків можуть бути невірно витлумачені як глибокий потяг чи закоханість у людину, яку ви по суті не знаєте.

Три сліпі зони

Близькість формується швидко і триває недовго

На перших побаченнях або при частому листуванні формується зв'язок - завдяки тому, що партнери швидко розкривають інформацію про себе, діляться своїми секретами й загалом дуже відверті один з одним.

Ще 1997 року психолог Артур Арон із колегами провів новаторське дослідження, в якому встановив 36 питань для незнайомців, які допомагають швидко відчути близькість з іншою людиною. Більшість цих питань - про особисту інформацію. І цих 36 питань достатньо, щоб закохатися в будь-кого.

Люди при знайомстві використовують схожі методи – на перших побаченнях вони ставлять особисті питання одне одному. Складність полягає в тому, що близькість виникає дуже швидко, але вона недовговічна. Як тільки закінчуються питання у великій кількості та розмови про особисте – починається спад.

Несхожість проявляється згодом

Людина влаштована в такий спосіб, що у першому періоді стосунків використовує всілякі ментальні ярлики з метою оцінки одне одного та ситуації, у яких вони опинилися. Одним із таких ярликів є подібність.

Нам подобаються люди, які здаються нам схожими на нас, і ми ухвалюємо рішення про таку схожість буквально через кілька взаємодій. Нам подобається схожа музика чи книги, ми в дитинстві захоплювалися одним і тим же, у нас схожі сфери роботи чи захоплення у дорослому віці – все це впливає на нашу оцінку. До чого ж спотворену.

А з часом, коли ми впізнаємо іншу людину набагато краще, ми виявляємо, що помилялися в тому, як багато у нас є спільного. Глибокі та міцні зв'язки будуються на фактичній подібності, для виявлення якої зазвичай потрібно більше часу.

Ми закохуємося в чоловічу/жіночу версію самого себе і це найкоротший шлях до подібності, яку ми шукаємо у повсякденному житті. Людина прагне відчути зв'язок з іншою людиною і знаходить те, що здається їй знайомим.

При ближчому розгляді ми часто отримуємо величезне розчарування - наш партнер зовсім не такий, як ми собі уявляли. Тобто ця схожість – поверхова. Він може любити таку ж музику, але мати зовсім відмінні від ваших погляди на сім'ю, шлюб, дітей чи фінанси. Подібні політичні погляди не стануть гарантією гармонії в побутових питаннях.

Ми плутаємо загальне почуття збудження із потягом до іншої людини

Ще одна часта і типова помилка багатьох пар - ми приймаємо загальне збудження за потяг до цього партнера. Насправді сильні емоції та почуття на початку стосунків, фізичне збудження – не показник. Вчені називають це неправильною атрибуцією.

Відчувати збудження ви можете незалежно від того, чи є у вас щось спільне з цією людиною чи ні. Близькість, поцілунки, впевненість у своїй закоханості, гормони, зрештою - весь цей коктейль призводить до збудження та потягу. Яке провокується іншою людиною, але до неї може не мати жодного стосунку.

Коли збудження йде на спад – намічаються проблеми у стосунках. Якщо всі три фактори сліпих зон спрацювали - то через пів року максимум ви зрозумієте, що знаходитесь у стосунках із людиною, з якою у вас по суті немає нічого спільного.